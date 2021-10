FinCEN relie plus de 5 milliards de dollars de transactions Bitcoin à un ransomware – Bitcoin News

FinCEN, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, a lié plus de 5 milliards de dollars de transactions bitcoin aux variantes de ransomware les plus courantes. L’organisation a déclaré dans un rapport publié la semaine dernière que le montant suspect mensuel moyen total des transactions de ransomware était de 66,4 millions de dollars au cours des deux premiers trimestres de 2021. Le FinCEN a également déterminé que la crypto-monnaie la plus utilisée associée à ces activités était le bitcoin.

FinCEN plonge dans les attaques de ransomware

FinCEN, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, a découvert que plus de 5 milliards de dollars de transactions en bitcoins étaient liés à des paiements effectués sur les dix variantes de ransomware les plus populaires. Ces résultats ont été publiés par l’institution dans un rapport intitulé « Ransomware Trends in Bank Secrecy Act Data Between January 2021 and June 2021 », qui résume l’activité des ransomwares au cours des deux premiers trimestres de l’année.

Liens sponsorisés

Le rapport, qui examine les tendances des ransomwares et leur effet critique sur l’infrastructure, indique que 635 rapports et 458 transactions ont été signalés en juin. Ce nombre dépasse le nombre total d’incidents signalés en 2021. Parmi les incidents les plus connus, citons l’attaque du pipeline colonial, qui a provoqué des pénuries de gaz dans tout le pays.

Bitcoin la crypto préférée

Le rapport a également révélé que le bitcoin était la crypto-monnaie la plus utilisée pour les transactions liées aux ransomwares. Au cours de la période examinée, le FinCEN a indiqué que la grande majorité des paiements associés à ces incidents devaient être effectués en bitcoin. Cependant, il y a eu une augmentation marginale des paiements effectués avec monero, une crypto-monnaie axée sur la confidentialité.

Une autre conclusion intéressante du rapport est que la plupart des fonds collectés grâce à ces activités étaient dirigés vers des entités connues telles que les bourses et que des techniques telles que le « Chain Hopping », qui consiste à changer une crypto-monnaie en une autre, étaient utilisées pour éviter la détection par le les autorités. L’utilisation de mélangeurs est également de plus en plus courante, cherchant à obscurcir davantage les chemins des crypto-monnaies mixtes.

Les applications Defi pourraient également servir à convertir certaines de ces devises en d’autres afin de les échanger librement sur d’autres bourses plus liquides. Le FinCEN a identifié des fonds liés aux ransomwares qui ont été envoyés indirectement à des adresses associées à des protocoles ouverts à utiliser sur des applications défi.

L’institution a conseillé aux organisations de déposer rapidement un rapport d’activité suspecte lorsqu’une attaque de ransomware se produit et d’intégrer des systèmes de détection d’intrusion dans leurs mécanismes de cyberdéfense.

Que pensez-vous du dernier rapport sur les ransomwares de FinCEN et de son lien avec les crypto-monnaies ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.