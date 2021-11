‘Finch’, ‘Dickinson’ Saison 3 et ‘Bonjour, Jack ! The Kindness Show est maintenant disponible sur Apple TV+

Vendredi, trois articles importants ont été lancés sur Apple TV+. Finch, avec Tom Hanks, la troisième saison de Dickinson, et l’offre familiale Hello, Jack! Les Kindness Show sont désormais tous disponibles pour les abonnés.

« Finch », « Dickinson », « Bonjour, Jack ! The Kindness Show’ sur Apple TV+

Finch voit M. Hanks revenir sur Apple TV +, jouant un homme essayant de survivre à un événement apocalyptique et de se mettre en sécurité, accompagné d’un robot et d’un chien. La troisième saison de Dickinson est la dernière sortie de la série. Avec Hailee Steinfeld, nous voyons le poète naviguer dans la guerre de Sécession. Bonjour Jack! Le Kindness Show est du nominé aux Emmy Awards Jack McBrayer et cherche à démontrer comment un acte de gentillesse peut créer une chaîne de beaucoup d’autres.

Les derniers épisodes de The Morning Show, Swagger, Invasion, Foundation et Acapulco sont également publiés aujourd’hui. De plus, Oprah Winfrey est rejointe par Will Smith pour la dernière édition de The Oprah Conversation. Tout cela s’ajoute à Dr. Brain, qui a été présenté en première mondiale sur Apple TV + jeudi.

Apple TV+ coûte 4,99 $ US par mois et fait également partie de l’ensemble de forfaits Apple One. Il existe également un essai gratuit de sept jours ou de trois mois avec de nombreux nouveaux appareils.