‘Finding Kendrick Johnson’: Un documentaire pour rouvrir l’affaire Kendrick Johnson

Au cours des derniers mois, l’actualité a été bombardée par l’histoire du natif de Long Island, Gabby Petito, sa disparition, sa mort et la recherche subséquente de son fiancé, qui a été la principale personne d’intérêt en ce qui concerne sa mort. Alors que l’attention sur ce cas a été vaste et immédiate, le cas d’un lycéen de 17 ans Kendrick Johnson a été si sévèrement balayé sous le tapis qu’il a fallu un cinéaste indépendant pour créer un documentaire à son sujet afin de l’empêcher de disparaître de l’histoire.

Trouver Kendrick Johnson suit l’histoire tragique d’une famille noire américaine. En fait, non, ce n’est pas exact. Le film parle d’une peur à laquelle TOUTES les familles noires américaines sont confrontées. Un garçon de 17 ans décède dans des circonstances mystérieuses en 2013, retrouvé enroulé à l’intérieur d’un tapis de gymnastique dans son école et sa famille ne reçoit pas la courtoisie, l’empathie et la délicatesse que toute autre famille blanche américaine recevrait si cela devait se produire pour eux.

(Crédit : famille Johnson)



les parents de Kendrick, Kenneth et Jackie Johnson, ont été contraints d’embaucher des enquêteurs externes pour enquêter sur sa mort parce que les forces de l’ordre et les agences gouvernementales environnantes étaient simplement insensibles, au mieux inefficaces, ou au pire couvrant de manière flagrante les choses. Pourquoi les parents devraient-ils protester et se mettre les menottes aux portes du palais de justice juste pour obtenir justice pour leur enfant ?

Maintenant, la négligence logistique des forces de l’ordre de Valdosta, de Géorgie, des médecins légistes et du département du shérif du comté de Lowndes était extrêmement choquante. Juger que la mort de Johnson était une asphyxie accidentelle parce qu’il aurait grimpé sur un tapis de gym pour récupérer une chaussure et rester coincé sans aucune preuve physique est une chose, mais lorsque la famille a fait exhumer son corps et a engagé le pathologiste clinique Dr. Williams R. Anderson faire une autopsie médico-légale secondaire sur Kendrick, cette autopsie suggérait le contraire.

Des preuves physiques dans ses poumons ont montré qu’il ne s’était pas asphyxié et que sa mort était probablement causée par un traumatisme contondant non accidentel à la tête et au cou, et n’oublions pas d’ajouter que tous ses organes internes ont été retirés et remplacés par du papier journal. Boîtier fermé, non ? Malheureusement, ce n’était pas le cas.

D’autres preuves ont conduit à deux frères blancs qui connaissaient Johnson depuis l’école. Brian et Branden Bell ont été nommés des personnes d’intérêt suffisamment pour obliger un mandat de perquisition fédéral à leur domicile. C’est à ce moment que tous les dominos auraient dû tomber. Cependant, le père des Bells était un agent du FBI. Vous savez donc où va cette histoire sans même lire la suite de l’article.

(Crédit : Gravitas Ventures/ Prime Video)

Le documentaire, narré et produit par l’actrice Jenifer Lewis, expose le manque de suivi approfondi pour conduire à une arrestation pour la mort de Kendrick, mais implique des faits qui mènent la famille de Kendrick, le détective des homicides de la police métropolitaine et le dénonciateur de l’affaire Mitch Credle, et d’autres à croire que le classement final de l’affaire était dû à une dissimulation à plusieurs niveaux.

« Alors que l’État de Géorgie continue de se couvrir, même sans que les preuves deviennent virales dans le monde entier, ils ont couvert cette affaire, vous tous », a déclaré Lewis au Grio lors du podcast Acting Up. « Le FBI a pris d’assaut la maison des Bell. Vous savez combien de preuves le FBI doit avoir pour prendre d’assaut la maison de quelqu’un avec des fusils, des AK-47 sortis ? Et puis quand ils sont entrés là-dedans et ont vu que c’était un agent du FBI, il a juste été poussé sous le tapis, juste poussé sous le tapis. Un autre enfant noir. Et alors? »

Non seulement cela, mais le film relie la mort de Johnson non seulement à l’histoire profondément enracinée des lynchages de la jeunesse noire dans ce pays, comme Emmett Till, mais aussi les actes répétés de dissimulation des incidents du grand public, comme lorsque des jeunes de 14 ans Ernest Vert et Charlie Lang ont été lynchés par une foule blanche dans le Mississippi après avoir été faussement accusé d’avoir agressé une fille blanche en 1942.

Une autre révélation du film est l’histoire spécifique de la violence à motivation raciale qui est historiquement liée à la ville de Valdosta et au comté de Lowndes. C’est là en 1918 qu’une femme noire nommée Marie Turner a été lynchée pour avoir dénoncé, attendez, le lynchage de son mari. Enceinte de huit mois, une foule blanche l’a attachée, a coupé son bébé de son ventre pour qu’il tombe au sol, a tué le bébé en lui piétinant la tête, puis a pendu Mary.

Hôte d’Acting Up, Cortney Wills, a même évoqué le fait qu’Ebony Magazine avait été poursuivi pour avoir couvert l’histoire de Kendrick Johnson parce qu’ils impliquaient l’implication des frères Bell dans le reportage. Ainsi, les dissimulations pour les lynchages de la jeunesse noire sont toujours d’actualité en 2021.

Pour boucler la boucle, en septembre, Frank Somerville, un présentateur de KTVU en Californie, a été suspendu indéfiniment pour avoir voulu couvrir le «syndrome de la femme blanche disparue» en raison des reportages accablants de Gabby Petito et les reportages décevants d’innombrables femmes noires disparues, comme le rapporte The World News.

Ainsi, la culture de la négation des décès, des disparitions et des meurtres d’hommes, de femmes et de jeunes noirs dans ce pays est de grande envergure et plus contemporaine que jamais. Lewis ne veut pas que la même chose arrive à la famille Johnson, c’est pourquoi elle a participé au documentaire. Elle veut s’assurer que les gens connaissent les faits et les utilisent pour faire rouvrir l’affaire.

« Vous devez partager et partager et partager et partager le documentaire. Que les gens entendent les faits », a déclaré Lewis. « Ne le postez pas une fois, postez-le 10 fois. Sortez-le là-bas.

Trouver Kendrick Johnson est sorti en octobre et est disponible en streaming sur Amazon Video Prime.

Écoutez l’épisode Trouver Kendrick Johnson avec Jenifer Lewis de l’épisode Acting Up ci-dessous.

