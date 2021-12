Fini de Binging Emily à Paris ? Voici ce qu’il faut regarder ensuite

Après la saison 2 d’Emily à Paris, tout ce que nous avons à dire c’est : Lucien laviscomte (Alfie) est ooh la la.

Avons-nous! attendre un an pour une nouvelle saison et la terminer dans les 24 heures suivant sa sortie ? Oui, oui nous l’avons fait. Avec Alfie et Laurent G (Arnaud Binard) en tant que nouveaux prétendants pour Emily (Lily Collins), des vacances à Saint Tropez et Emily parlant un peu français, la Darren étoile-Les séries produites, sorties le 22 décembre, n’ont pas déçu.

Mais si vous êtes comme nous et que vous êtes déjà à la recherche de votre prochaine frénésie, alors oui, vous avez la liste parfaite pour vous. desde Mindy KalingDe Sex Lives of College Girls, à HBO Max et Just Like That et à TwentySomethings de Netflix : Austin, il y aura forcément quelque chose qui fera que tout le monde se prélasse sur son canapé pendant des heures.

Vous pouvez ranger votre passeport pour le moment, mais faire vos valises car ces émissions vous feront voyager à Stowe, VT, New York, Austin, TX et même retourner à l’université.

De plus, nous ne vous tromperions jamais, il y a aussi beaucoup de plaisir pour les yeux dans ces séries.