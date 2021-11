Fini de crier sur les enfants quand ils font beaucoup de bruit : cette lampe le fait pour vous | La technologie

Une maison bruyante peut désespérer n’importe qui. Et on ne parle pas que des enfants… On finit par avoir recours aux cris ou à la punition, mais il existe une solution plus civilisée.

Il est normal que les enfants fassent des histoires, ou que plusieurs amis se retrouvent à la maison, et finissent par élever la voix plus que nécessaire. Même au bureau, il y a parfois plus de bruit que ce qui serait souhaitable.

Il est médicalement prouvé que bruit excessif produit de l’inconfort, un manque de concentration, de l’irritabilité, du stress, etc.

A la fin on finit par crier ou se mettre en colère pour mettre de l’ordre. Mais ce n’est pas la solution. c’est beaucoup plus pratique utiliser la psychologie, et ça lampe anti-bruit inventé par l’Institut Fraunhofer. Oui, les mêmes qui ont inventé le format MP3.

Comment fonctionne la lampe anti-bruit ?

En fait, sa technologie est simple. C’est une lampe LED équipée de plusieurs microphones.

Quand tu l’allumes la lampe est verte. Mais, comme les feux de circulation, si les microphones détectent un certain niveau de bruit, passer à l’ambre. Si le bruit continue d’augmenter, devient rouge.

S’il ne diminue pas en quelques secondes, commence à sonner une alarme à une puissance comprise entre 70 et 100 db.

Cela peut sembler un peu dur, mais c’est un système qui fonctionne psychologiquement.

Les gens n’aiment pas les feux rouges ou les alarmes, donc inconsciemment les enfants, et aussi les adultes, quand ils voient le feu jaune ou rouge, ils commencent à baisser la voix. Encore plus si l’alarme sonne. Et vous n’aurez pas à vous fâcher, ni à pousser un seul cri…

Ces ampoules intelligentes sont compatibles avec Alexa et Google Assistant. Vous pouvez les régler en intensité, les programmer et les allumer ou éteindre à distance.

Chaque personne a son niveau de tolérance, c’est pourquoi la lampe est entièrement réglable.

Au niveau 1, le plus sensible, il deviendra jaune avec le moins de bruit. Il est destiné à être utilisé au coucher, par exemple.

Par contre, au niveau 3, vous pouvez avoir des conversations assez animées, et le voyant restera vert. Cela ne changera que lorsqu’il y aura des bruits forts ou des cris.

Vous pouvez également empêcher l’alarme de sonner ou laisser les lumières fixes dans une certaine couleur.

C’est une idée intéressante et qu’ils ont déjà essayée avec succès, mais pour l’instant l’Institut Fraunhofer n’a manifesté aucune intention de le commercialiser.