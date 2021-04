Fini la souffrance de taper sur votre Smart TV: ce clavier Logitech pour 20 € est la solution à vos problèmes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les télévisions ont évolué de telle manière qu’elles nous offrent une multitude de fonctionnalités intelligentes, et en même temps toutes ces applications informatiques dont nous pouvons également profiter dans le salon de notre maison alors que nous sommes allongés sur le canapé, mais malheureusement le contrôle que ces téléviseurs n’intègrent pas C’est toujours la meilleure option pour se déplacer dans les menus et encore moins pour surfer sur Internet.

Donc, ce dont vous avez besoin à cet égard pour ne plus souffrir en tapant et en naviguant sur votre Smart TV, c’est de vous procurer un clavier multifonction, et celui proposé par la marque Logitech est la solution à tous vos problèmes.

Plus précisément, nous voulons souligner cette offre d’achat du clavier multifonction Logitech K400 Plus pour seulement 19,99 €, un appareil vendu et géré par Amazon lui-même que vous pourrez recevoir chez vous au cours des prochains jours pour vivre une toute nouvelle expérience avec votre Smart TV .

Ce clavier sans fil est idéal pour votre téléviseur, et il comprend un trackpad qui peut remplacer la souris. Il est intégré au corps du clavier.

Ce clavier multifonction Logitech K400 Plus à 19,99 € est déjà réduit de 55%, avec ce que vous économisez 24,90 € Concernant son prix précédemment marqué, on vous dit déjà que les unités sont très limitées, il faut donc se dépêcher.

En plus d’être compatible avec les téléviseurs intelligents les plus importants du marché, en particulier ceux fabriqués à partir de 2016, vous pouvez aussi évidemment l’utiliser avec tous vos appareils Windows et continuer à profiter de chacune de ses fonctionnalités.

Quelque chose que nous aimons à propos de ce clavier Logitech K400 Plus est l’intégration du pavé tactile qui nous permettra d’avoir un contrôle simplifié de l’ensemble de notre système multimédiaSoit ordinateur ou télévision, et sans l’inconvénient d’avoir à utiliser le clavier et la souris séparément, ce qui n’est parfois pas tout à fait confortable.

De plus, il dispose d’un contrôle personnalisable, fonctionne avec de nombreux systèmes d’exploitation, comprend des batteries longue durée et s’installe aussi facilement que de connecter le petit récepteur à un port USB pour commencer.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.