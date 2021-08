Fini le temps où vous deviez rooter et installer une ROM personnalisée

Lorsque l’idée de cet article est née, c’est parce que j’étais ravi d’explorer à nouveau le monde de l’enracinement avec le OnePlus 9 Pro. Le 9 Pro a été mon téléphone de prédilection chaque fois que mes mains sont trop fatiguées de tenir mon énorme Galaxy Z Fold 2. C’est une centrale électrique complète, même si OnePlus a décidé de réduire intentionnellement les performances de certaines des meilleures applications Android.

Mais les choses ont un peu changé ces derniers jours, ce qui m’a un peu déçu. Laissez-moi vous expliquer ce qui s’est passé lorsque j’ai essayé de rooter et d’installer une ROM personnalisée sur mon OnePlus 9 Pro.

Débuts précoces

Source : Android Central

Contrairement à d’autres écrivains ici à Android Central, mon incursion dans Android n’a pas commencé avec le T-Mobile G1. J’ai essayé le T-Mobile G2 fabriqué par HTC, mais les charnières de clavier peu fiables m’ont repoussé dans le monde d’iOS et d’Apple. Je ne suis vraiment pas entré dans Android avant la sortie du HTC Evo 4G, avec sa connectivité “WiMAX” de mauvaise qualité et sa béquille intégrée.

Après avoir découvert les forums des développeurs XDA, j’ai passé des heures à essayer de trouver les meilleures ROM et réglages disponibles. Cela a duré environ six mois, mais ce n’était qu’une de ces “choses” qui m’ont rendu heureux et m’ont évité des ennuis.

Source : Android Central

Avance rapide un peu plus, puis le Nexus 4 a été annoncé, et ce téléphone est devenu mon monde. S’écartant de mon héritage HTC, le téléphone fabriqué par LG avait un magnifique dos étincelant, un écran vibrant et un design ergonomique si confortable à tenir tout le temps. Cela m’a poussé à replonger dans la communauté de root, encore une fois grâce aux forums XDA.

Se lever tôt pour installer de nouvelles versions « Nightly » était une routine quotidienne.

Je me souviens m’être réveillé avant le travail juste pour voir si une nouvelle version de ROM “Nightly” était sortie. Et si c’est le cas, je me suis assuré de le télécharger et de l’installer avant de me rendre au travail, en m’assurant que le bon package GApps était installé et que le noyau personnalisé était compatible et fonctionnait correctement.

Pour moi, c’était tout, et cela m’a aidé à me lancer dans le monde de l’écriture sur la technologie que j’apprécie toujours à ce jour. Écrire sur les meilleures applications Android et les meilleurs widgets UCCW ou Zooper, ainsi que sur des forums à récurer pour de nouvelles ROM à essayer, m’a apporté de la joie. Bien sûr, je pourrais toujours revenir au stock d’Android si j’en avais besoin, mais c’était loin d’être aussi personnalisable que ce que propose Android de Google aujourd’hui.

Essayer de rooter et d’installer une ROM personnalisée aujourd’hui

Source : Android Central

Je suis un peu plus âgé aujourd’hui qu’à la sortie du Nexus 4. Je veux dire, cela ne fait que presque dix ans depuis lors, et qui sait combien d’appareils j’ai utilisé (Google sait). Mais après avoir vu quelques articles sur Reddit et m’être un peu ennuyé de ce que propose Android 11 en attendant l’arrivée d’Android 12, j’ai pensé qu’il serait amusant de se replonger dans l’enracinement.

La première chose que j’ai remarquée est que tous les outils de ligne de commande et tout restent en grande partie les mêmes depuis 2012. Cependant, il semble que mon cerveau n’ait pas retenu une grande partie des informations apprises. La communauté d’enracinement, bien que robuste, n’est pas exactement ce dont je me souvenais. Par exemple, TWRP – une image de récupération personnalisée qui a créé des ROM clignotantes, des packages GApps et des noyaux créés sur mesure – n’est pas “officiellement” disponible pour chaque appareil. Le OnePlus 9 Pro est pris en charge officieusement, mais les dragons nous attendent : vous pouvez facilement briquer votre téléphone si vous ne faites pas attention.

Retour à l’enracinement du 9 Pro. Au début, j’ai simplement rooté OxygenOS sur le 9 Pro à l’aide de Magisk et de certaines commandes ADB. Ensuite, j’ai essayé un noyau personnalisé qui m’a donné une heure supplémentaire d’autonomie de la batterie par jour. Et c’est là que j’ai décidé de m’essayer au lancement d’une ROM.

Faites un faux mouvement, et c’est la ville de la boucle de démarrage

Après avoir parcouru le Web à la recherche de certaines des “meilleures” ROM à essayer, j’ai atterri sur LineageOS. Cela allait juste être ma base de test pour voir si je pouvais dépoussiérer mes toiles d’araignée mentales avant de plonger plus profondément dans d’autres choses comme explorer les modules Magisk ou mettre Tasker au travail.

LineageOS est sans doute considéré comme la meilleure ROM Android personnalisée, en tant que successeur spirituel de CyanogenMod. Lorsque Cyanogen Inc. a fermé ses portes en 2016, LineageOS est devenu une “fourchette” et est depuis devenu le choix de facto pour beaucoup.

Le site Web principal de LineageOS est assez bien présenté, et il y a une page Wiki d’accompagnement pour vous guider tout au long du processus d’installation. Après avoir téléchargé tous les fichiers nécessaires, installé les outils de la plate-forme ADB et vérifié que mon chargeur de démarrage était toujours déverrouillé, il était temps de commencer.

Magisk d’abord

Avant de me lancer dans le processus LineageOS, je voulais réellement rooter le 9 Pro, alors j’ai suivi la route d’installation de Magisk. C’était assez inoffensif et ne fait rien d’autre que d’effacer votre téléphone, ce qui était bien car j’avais prévu d’installer LineageOS de toute façon.

Après avoir vérifié que j’avais bien rooté mon téléphone, il était temps de passer à LineageOS.

Il est temps pour une nouvelle ROM

Source : Lineage OS

Vous devez suivre plusieurs étapes pour essayer LineageOS sur l’un des meilleurs téléphones Android. Vous devrez déverrouiller le chargeur de démarrage, démarrer temporairement une récupération personnalisée à l’aide de fastboot, puis mettre à jour les partitions de copie. Alors, et alors seulement, vous pourrez continuer.

En suivant les instructions du “T”, laissez-moi démarrer LineageOS sur mon OnePlus 9 Pro. Tout avait l’air et fonctionnait comme annoncé, car je pouvais me connecter avec mon compte Google et parcourir un peu l’interface. Cela ressemble beaucoup à Android stock, moins les applications Google par défaut comme Chrome ou Gmail. Il existe même une application Appareil photo personnalisée à la place, mais je prévoyais d’installer la version GCam de toute façon.

Bureau de rencontre en chef

Cela est peut-être dû au fait que j’ai essayé de me souvenir d’il y a des années, mais j’ai ressenti le besoin de flasher le fichier boot.img de Magisk corrigé. Comme ma ROM était déjà chargée, j’ai pensé qu’il me suffisait de passer en mode de démarrage rapide et de flasher l’image. Pas une seule fois l’idée d’installer simplement l’application Magisk Manager ne m’a traversé l’esprit, car ce n’est pas ainsi que je me souviens avoir fait les choses “à l’époque”.

Essayer de se souvenir des étapes franchies il y a 10 ans n’était probablement pas la meilleure idée.

J’ai démarré dans la récupération personnalisée de Lineage, appliqué le boot.img Magisk comme je l’avais fait auparavant, puis j’ai regardé l’écran de démarrage apparaître. Et puis j’ai attendu. Et attendu. Et attendu. Imaginez-moi assis à mon bureau en ce moment, attendant toujours que mon OnePlus 9 Pro démarre.

Quelque chose a mal tourné dans le processus, évidemment. J’ai réalisé que j’aurais probablement dû télécharger l’application Magisk Manager avant d’essayer de flasher le fichier boot.img. Je n’ai posté sur aucun des fils de discussion OnePlus 9 Pro sur XDA ou Reddit, car c’est certainement quelque chose que j’ai mal fait. Mais à cause de cela, j’ai eu une petite révélation.

Vous n’avez pas besoin de ROM personnalisées

Source : Alex Dobie / Android Central

À vrai dire, vous n’avez probablement pas vraiment besoin de lancer de ROM personnalisées, en particulier sur un appareil exécutant OxygenOS. Il y a plus qu’assez de fonctionnalités et d’options de personnalisation parmi lesquelles choisir. Ce n’est pas comme au bon vieux temps où nous chargeions une ROM personnalisée pour changer des choses comme les icônes de la barre d’état ou pour avoir l’impressionnant indicateur de batterie circulaire.

Je n’irai pas jusqu’à dire que l’enracinement n’est pas nécessaire, car il existe de nombreux outils qui justifient l’obtention d’un accès root. Il y a plus qu’assez de modules Magisk parmi lesquels choisir, et vous pouvez toujours utiliser des noyaux personnalisés si vous êtes enraciné et consultez quelque chose comme Franco Kernel Manager.

Même avant qu’Android 12 ne présente son lifting Material You, bon nombre des meilleurs téléphones ont évolué pour prendre en charge suffisamment d’options et de bascules pour que votre téléphone se sente comme ton téléphoner. Il y a toujours quelque chose de si gratifiant à voir un téléphone démarrer pour la première fois après avoir flashé une ROM personnalisée; mais après mon erreur avec le OnePlus 9 Pro, cela m’a fait réaliser que ce n’est plus autant une nécessité.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais essayer de sortir mon téléphone de cet enfer de boucle de démarrage.