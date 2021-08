Fini les 155 livres : Kevin Lee laisse entendre que son retour en tant que poids welter est permanent

in

Il est sûr de dire que les jours de Kevin lee comme Léger ils ont fini.

Lee revient dans l’Octogone après un an et demi d’inactivité pour affronter Daniel Rodriguez dans le cadre de la Carte Principale de la UFC Fight Night Las Vegas 35. Et dans une interview avec Ariel Helwani sur L’heure du MMA, le combattant de 28 ans a affirmé avoir rendu 170 livres pour rester.

Avis

“Oui, je pense que oui”, a répondu le ‘MoTown Phenom’. «Le seul combat pour lequel je reviendrais est un match revanche avec (Charles) Oliveira. J’ai l’impression de le mériter. S’ils m’offrent le combat avec Oliveira, alors je descendrai. Mais je ne le ferais pour personne d’autre”, a-t-il souligné.

En tant que poids léger, Lee a atteint la septième place du classement, ce qui lui a permis de disputer la ceinture intérimaire dans la catégorie contre Tony Ferguson dans le UFC 216. Depuis lors, le natif de Detroit a fait face à une série de résultats négatifs, empilant un record de 2-4 lors de ses six dernières apparitions pour l’Octogone.

Le seul record de Lee en tant que poids welter était une défaite de soumission au quatrième tour aux mains de l’ancien champion de Livianos, Rafael Dos Anjos, dans l’étoile du UFC Fight Night Rochester en mars 2019.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité