Fini les amendes imprévues avec cet avertisseur radar à 49 € qui fonctionne dans 50 pays | Moteur

Si vous voulez éviter des amendes inutiles cet été, un avertisseur radar peut vous aider. Il existe un modèle assez bon marché qui vous avertit également d’autres problèmes sur la route.

Les amendes pour les radars fixes ou mobiles sont toujours désagréables, bien qu’elles puissent évidemment être la juste punition pour avoir enfreint la limite de vitesse. Dans tous les cas, les radars fixes ne sont que ça, fixes, et ils doivent aussi être entièrement balisés, il est donc relativement facile d’éviter l’amende.

L’une des façons d’y parvenir est d’avoir un dispositif d’alerte radar, dispositif autorisé par la DGT et qui a évolué dans le temps. Par exemple, Amazon vend un modèle pour environ 50 euros qui prévient des radars, des accidents et autres problèmes sur la route.

Acheter alerte radar pour 49 euros

C’est un excellent prix, d’autant plus qu’il est mis à jour automatiquement dans son application, à laquelle il se connecte via Bluetooth en temps réel et gratuitement.

Il émet des signaux sonores et lumineux, qui changent de couleur en fonction de ce que vous souhaitez signaler, vous n’aurez donc pas à être distrait au volant plus que nécessaire.

Il ne prend pas de place et vous pouvez le placer, par exemple, dans la grille de ventilation, où il est camouflé et à peine visible.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes est que comprend des radars de plus de 50 pays, y compris ceux de l’Union européenne, avec les voisins de l’Espagne tels que la France et le Portugal, au cas où vous prévoyez de passer par l’un d’eux pendant ces vacances.

C’est quelque chose que certaines applications font déjà, bien qu’elles nécessitent l’utilisation d’un téléphone portable, et cela peut entraîner des problèmes avec la Garde civile.

Comme il coûte plus de 29 euros, la livraison est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non Amazon Prime. Cela dit, pour ceux qui achètent à partir d’un compte Prime, l’expédition est beaucoup plus rapide.

Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de durée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.