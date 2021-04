Fini les excuses du gros match, Koeman doit livrer la finale de la Copa pour Barcelone

Quelques jours seulement séparent Ronald Koeman du plus grand jeu managérial de sa carrière.

Il a déjà participé à la finale de la Copa del Rey bien sûr, remportant le trophée avec Valence en 2008, mais la pièce maîtresse de ce samedi contre l’Athletic Bilbao prend une importance toute-puissante pour le Néerlandais.

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup à admirer à propos de son mandat, notamment la bravoure dont il a fait preuve en jouant les jeunes alors que ceux qui l’ont précédé ont été beaucoup trop conservateurs à cet égard.

Il a également éloigné le club du désastre de la saison dernière pour au moins rendre la campagne 2020/21 acceptable, si ce n’est encore plus.

Et il y a le hic.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Malgré toute la positivité qui a entouré la première équipe à certains moments de la saison, lorsque la pression est venue pour pousser, Koeman n’a pas réussi à livrer.

Sur les plus grandes scènes, son côté a semblé doux, doux et parfois pathétique.

Le Real Madrid (deux fois), l’Atlético Madrid, la Juventus, le Paris Saint-Germain, l’Athletic dans la Supercoupe d’Espagne … ce n’est pas l’appel d’un manager mis en place pour le succès.

Il ne peut plus y avoir d’excuses maintenant, bien sûr.

Son haranguer les officiels du match après le match du week-end dernier – comme le montre l’image principale de cet article – était pour le moins embarrassant.

Oui, il y avait quelques décisions certainement dignes de débat, mais Los Blancos étaient là pour la prise.

Les chuchotements dans les coulisses ont déjà commencé aussi, et bien que Koeman conserve toujours la confiance de Joan Laporta à ce stade, on pense que le conseil d’administration au sens large n’est pas trop amoureux de lui, précisément à cause de son bilan quand cela compte.

Photo d’Oscar J.Barroso / Agence Anadolu via .

Lionel Messi pourrait même garder un œil sur la situation et l’utiliser comme un levier cet été s’il y a une chance qu’il reste au club au-delà de la fin de cette saison.

À peine 90 minutes séparent Barcelone d’une autre pièce d’argenterie, et cette victoire de coupe, si elle arrive, serait chérie autant que toute autre ces derniers temps, si l’on considère l’histoire de ces derniers mois.

Combien de fois nous avons semblé sortir de la compétition, seulement pour frapper tard et passer au tour suivant. Tout cela ne peut être vain.

Koeman doit inspirer. Diriger de l’avant et prendre les risques appropriés au fur et à mesure des besoins. Exiger le meilleur de lui-même, de son staff et de ses joueurs.

Rien de moins est inacceptable.