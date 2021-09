Fini les inondations de pistes ! Travaux de micro-tunnelage des chemins de fer indiens achevés à la gare de Masjid

in

La zone ferroviaire centrale a récemment achevé des travaux de micro-tunnel à la gare de Masjid à Mumbai sans perturber le mouvement normal des trains.

Indian Railways achève le micro-tunnel à la gare de Masjid ! Afin d’éviter les inondations sur les voies ferrées, la zone ferroviaire centrale a récemment achevé des travaux de micro-tunnel à la gare de Masjid à Mumbai sans perturber le mouvement normal des trains. Un communiqué de presse publié par Central Railways indique que la gare de Masjid est située à un niveau inférieur au niveau du sol. Ainsi, pour pallier l’inondation des voies, le transporteur national a décidé de poser une conduite RCC de 1000 mm de diamètre par méthode de micro-tunnelage sans perturber la circulation des trains, car cette méthode de creusement a donné de très bons résultats dans le secteur de la gare de Sandhurst Road, où un Un tuyau RCC de 1800 mm de diamètre a été posé sur une longueur de 425 mètres, reliant le côté ouest au côté est à travers les voies ferrées.

En février 2021, une réunion a été organisée en coordination avec le directeur départemental des chemins de fer et le commissaire municipal où il a été décidé d’aller de l’avant avec le projet d’éviter l’inondation des voies pendant la mousson. Selon Central Railways, la situation s’aggrave lors de précipitations de forte intensité couplées à une marée haute, à une capacité insuffisante des ponceaux et à une capacité de charge du réseau de drainage des eaux pluviales plus faible.

Ce projet, couvrant à la fois la zone municipale et la zone ferroviaire, a débuté fin avril 2021 en coordination avec Indian Railways et les travaux ont été récemment achevés dans la zone ferroviaire. Actuellement, les travaux de raccordement de la conduite RCC nouvellement posée avec le réseau MCGM (Municipal Corporation of Greater Mumbai) sont en cours par MCGM et devraient être terminés d’ici la fin de ce mois.

Une fois l’ensemble du projet terminé, les eaux pluviales seront contournées par le nouveau ponceau RCC. Cela éliminera l’inondation des voies et empêchera les eaux pluviales de pénétrer à l’intérieur des installations ferroviaires. Pendant la période de mousson cette année, le même type de travail de micro-tunnelling a déjà été achevé avec succès à la gare routière de Sandhurst et dans la région de Dadar-Parel, en coordination avec les autorités municipales.

