Fini les retards pour les retraités ! Premier crédit de pension à être sur la base de l’e-PPO

Il a été observé que le premier crédit de pension sur le compte du pensionné ou du pensionné familial est retardé.

Le premier crédit de pension sur le compte d’un pensionné ou d’un pensionné familial doit se faire sur la base de l’e-PPO, suivi d’une vérification ultérieure avec des PPO physiques.

Le gouvernement, dans un récent mémorandum du bureau, a déclaré qu’il avait été observé que le premier crédit de pension sur le compte des retraités ou des retraités familiaux était retardé car les CPPC des banques attendent la réception du PPO physique pour vérification avant de commencer le paiement des prestations. .

Selon le mémo, le retard dans le crédit de la pension sur le compte du pensionné en raison de cela a causé des difficultés excessives aux pensionnés.

Dans le but de rationaliser le processus pour accélérer le paiement du premier crédit, il est demandé à tous les directeurs des CPPC des banques agréées de veiller à ce que le crédit de la première pension sur le compte des retraités ou des retraités familiaux soit effectué immédiatement le base des e-PPO et e-SSA reçus du CPAO.

Le livret PPO physique et les documents connexes continueront d’être envoyés aux CPPC jusqu’à nouvel ordre. À réception de celui-ci, le CPPC des banques vérifiera les détails et si des différences sont constatées entre le PPO électronique et le PPO manuel, la même chose devra être signalée au CCP, CPAO dans un délai d’un mois pour les mesures correctives nécessaires.

