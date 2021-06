Fini les zones sans WiFi : ce répéteur à 18 euros est ce qu’il vous faut chez vous | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des répéteurs WiFi les plus vendus du moment est à prix réduit sur Amazon. Il est de TP-Link et coûte moins de 20 euros temporairement.

Avoir des problèmes avec le signal WiFi à la maison est assez courant, malheureusement pour tous ceux qui en souffrent, et le fait est que les murs et autres obstacles font que le WiFi n’atteint pratiquement pas certaines zones.

Si tel est votre cas, il existe plusieurs solutions, bien que le moins cher de tous est d’installer un répéteur WiFi, quelque chose d’assez simple et peu coûteux. Par exemple, en ce moment, Amazon vend un répéteur TP-Link pour seulement 17,99 euros.

Ce répéteur de signal avec jusqu’à 300 Mo par seconde est idéal pour éliminer les zones mortes, et très économique. Il dispose également d’un port Ethernet pour le câble réseau.

C’est un répéteur de signal d’une marque de confiance totale et absolue, TP-Link, l’une des entreprises leader dans le secteur de la connectivité, bien connue pour ses routeurs et appareils pour la Smart Home, en plus de ses prix abordables, et c’est un très bon exemple.

Le TP-Link N300 Tl-WA850RE atteint 300 Mo par seconde, une capacité plus que suffisante pour connecter au moins une douzaine d’appareils sans problème et en maintenant une assez bonne qualité de signal.

La configuration est extrêmement simple. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton WPS du routeur et d’allumer le répéteur, qui se connectera automatiquement pour amplifier le signal dans toute la maison à partir de la minute 1.

Vous rencontrez des problèmes pour vous connecter au réseau WiFi de votre maison depuis les pièces les plus éloignées ? La solution est d’acheter un répéteur WiFi avec lequel la couverture sera étendue. Dans ce guide, vous avez quelques conseils pour acheter le bon modèle.

Il fonctionne avec n’importe quel routeur, même s’il ne provient pas de TP-Link, donc peu d’inconvénients peuvent être faits pour le prix qu’il a.

Il a un inconvénient, et c’est le signal le répète sur la fréquence 2,4 GHz, qui est d’une plus grande portée, bien qu’il soit plus lent que 5 GHz. Cependant, si par exemple vous avez besoin d’un peu plus de vitesse pour un PC ou un téléviseur, vous pouvez les connecter via le port Ethernet.

La livraison est totalement gratuite si vous avez un compte Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de durée.

Une autre option pour améliorer le signal à la maison consiste à parier sur un réseau WiFi Mesh, bien que normalement vous deviez d’abord acheter un routeur compatible, ainsi que les nœuds qui composent ce réseau maillé.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.