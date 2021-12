‘Fini!’ L’évaluation accablante d’Andrew Marr sur le Brexit pourrait signifier la fin de la gauche en Grande-Bretagne | Politique | Des nouvelles

Brexit: un fonctionnaire à la retraite discute d’une dispute sur la pêche

Les gouvernements du Royaume-Uni et de Jersey se sont rapprochés de l’apaisement des tensions avec la France après avoir délivré de nouvelles licences aux bateaux de pêche français. Les deux pouvoirs étaient à couteaux tirés sur les licences, Paris accusant le Premier ministre Boris Johnson d’empêcher les pêcheurs de chaluter dans les eaux britanniques. Après le Brexit, de nouvelles règles dans le cadre de l’accord commercial post-Brexit avec l’UE – l’Accord de commerce et de coopération (ACT) – ont changé la façon dont les pêcheurs mènent leurs opérations.

Désormais, les petits navires français doivent prouver qu’ils ont travaillé dans les eaux autour des côtes britanniques avant le Brexit.

Alors que la France affirme que le Royaume-Uni n’a pas délivré suffisamment de licences, le gouvernement britannique a insisté sur le fait que les demandes ont été accordées à ceux qui ont les bons documents.

Ce n’est qu’un des désaccords entre le Royaume-Uni et les États membres de l’UE après le Brexit.

Même au Royaume-Uni, le Brexit continue de diviser l’opinion.

Andrew Marr : Le journaliste chevronné a déclaré que le Brexit pourrait « finir » la gauche britannique (Image : GETTY)

Ligne de pêche : le Royaume-Uni et la France sont enfermés dans une ligne de pêche depuis des mois (Image : GETTY)

Andrew Marr, le journaliste chevronné qui a annoncé le mois dernier son départ de la BBC, a affirmé cet été que le référendum pourrait aller jusqu’à « mettre fin » à la politique de gauche britannique.

Cela, dit-il, est dû au fait que la gauche n’a pas réussi à embrasser l’optimisme que M. Johnson et son équipe ont imité – quelque chose qui a déteint sur le pays.

Écrivant dans le NewStatesman, il a noté comment les prédictions de Remainer d’un effondrement économique rapide « ne se sont pas réalisées ».

Bien qu’il ait admis qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il était difficile de mesurer l’ampleur des retombées.

Brexit : le référendum a profondément divisé le pays (Image : GETTY)

Il a écrit : « Je pense que le Brexit a rendu la politique britannique plus imprévisible et volatile que ce à quoi je m’attendais.

« Pour les conservateurs, ils possèdent désormais tout cela : si les accords commerciaux avec les États-Unis et l’Australie martèlent l’agriculture britannique et introduisent les aliments produits selon des normes que ce pays ne trouve pas acceptables, des parties de la coalition conservatrice s’effondreront.

« En ce qui concerne l’Irlande du Nord, nous n’avons toujours pas eu un seul Premier ministre pour expliquer exactement ce que la Grande-Bretagne pensait signer et comment l’UE peut concilier son marché unique avec une plus grande flexibilité. Il y a donc un danger de ce côté.

« Mais il y a aussi un danger de l’autre côté, car l’opposition se trouve prise dans un dilemme presque impossible.

Congé: L’UE a divisé l’opinion au Royaume-Uni, la majorité des électeurs voulant sortir (Image: GETTY)

Boris Johnson : Il a brandi le drapeau du camp du Brexit alors qu’il était à l’origine pro-UE (Image : GETTY)

« Signaler les défauts et les échecs de l’accord sur le Brexit fait partie de son travail, et le grand nombre d’électeurs souhaitant que le Royaume-Uni rejoigne l’UE n’exige rien de moins.

« Mais cela risque de rendre le centre-gauche irrémédiablement pessimiste quant à l’avenir.

« Et s’il y a une chose que nous avons apprise des victoires de Johnson, c’est que l’optimisme est une qualité politique puissante – une flottabilité qui sauve des vies en période de turbulences.

« Entre les politiciens dont le message est, en effet, ‘C’est horrible et tout va maintenant empirer’ et ceux qui disent ‘Eh bien, il y aura des bosses et des débordements mais l’avenir est radieux’, je sais à qui je reviendrais gagner.

Chronologie du Brexit : les dates précédant le départ éventuel du Royaume-Uni de l’UE (Image : Express Newspapers)

« Si la gauche ne trouve pas de prospectus britannique optimiste et enthousiaste, alors, à court terme, c’est fini. »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a remanié son parti ces dernières semaines dans le but de mieux comprendre le Brexit.

S’exprimant sur l’importance de ses nominations, Sir Keir – qui a soutenu le maintien en 2016 – a déclaré qu’une promesse « Make Brexit Work » était « une énorme partie de mon programme », avec les changements destinés à se concentrer sur « le problème le plus important auquel ce pays est confronté. . »

Il a déclaré que le remaniement avait abouti à « un cabinet fantôme plus petit et plus ciblé » qui est « axé sur les priorités du pays ».

Keir Starmer : Le leader travailliste essaie de maîtriser le Brexit (Image : GETTY)

Yvette Cooper, qui a d’abord été ministre sous Tony Blair, suivra la ministre de l’Intérieur Priti Patel, tandis que David Lammy deviendra ministre fantôme des Affaires étrangères.

Nick Thomas-Symonds succède à Emily Thornberry dans le brief commercial, tandis qu’Ed Miliband assume un nouveau rôle dédié au changement climatique.

Alors que de nombreux travaillistes, y compris Sir Keir lui-même, ont initialement appelé à un deuxième vote sur le référendum, il y a maintenant peu d’appétit pour un partout à Westminster.