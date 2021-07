Kimi Raikkonen a été déçu après le Grand Prix de Grande-Bretagne car il n’a pas réussi à marquer de points une fois de plus malgré une performance de course encourageante.

Alors que le Finlandais a eu du mal en qualifications par rapport à son coéquipier Antonio Giovinazzi jusqu’à présent cette saison, il a impressionné en course, regagnant déjà des places dans le premier tour de plusieurs Grands Prix.

C’est exactement ce que Raikkonen a fait lors des qualifications de sprint et du Grand Prix à Silverstone, mais a terminé 15e après un embrouillement tardif avec le pilote Red Bull Sergio Perez.

L’homme de 41 ans a ensuite été entendu dire à son équipe de “se réveiller” à la radio en ce qui concerne le développement et a semblé frustré lorsqu’il s’est adressé aux médias.

“Nous nous attendions à ce que ce ne soit pas une course facile pour nous ici et c’est ce qui s’est passé”, a déclaré Raikkonen à Motorsport.com. « Après le départ, nous étions plutôt bien, mais plus nous avançons, plus je regarde dans les rétroviseurs plus que vers l’avant.

« Nous avons essayé de nous battre, mais ce n’était pas suffisant ici. Peut-être que sur une autre piste, nous pouvons être un peu mieux, mais vous savez, que pouvez-vous faire ? »

Raikkonen a un point à son actif cette saison, un record qu’il souhaite clairement améliorer alors que la campagne approche de la mi-parcours.

“Je pense qu’au cours de la course, nous avons eu quelques batailles, et évidemment ils étaient beaucoup plus rapides”, a-t-il ajouté. «Mais j’ai réussi à le garder assez longtemps derrière.

“Et à la fin, nous étions à quelques virages l’un à côté de l’autre, puis j’étais à l’extérieur du virage précédent, à l’intérieur du suivant, et je ne sais pas, peut-être qu’il ne m’a pas vu, mais j’ai fini par tourner et c’est à propos de ça.

«J’étais bien là-bas et puis soudain, il s’est simplement rendu et je suis parti. Mais je préfère me battre pour le poste. Finir 11e ou 12e ne nous aide pas vraiment.