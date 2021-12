Finir le remodelage du stade, principal projet de Villarreal en 2022

31/12/2021 à 13:39 CET

Le projet principal du Villarreal CF pour l’année 2022 se concentre sur l’achèvement de la rénovation du stade La Cerámica, qui conclura un projet qui s’est progressivement achevé depuis que le club est passé en première division il y a plus de deux décennies.

Le club a commencé à remodeler ce qui était alors connu sous le nom de terrain d’El Madrigal lors de la saison 97-98 avec des changements dans les tribunes pour jouer pour la promotion en mai contre SD Compostela.

Depuis ces premiers travaux, Villarreal a reconstruit un nouveau stade sur les fondations du précédent, avec l’adaptation de tous les stands et installations.

La construction d’une nouvelle tribune et d’une nouvelle préférence, qui a connu plusieurs réformes, la construction de nouveaux fonds et d’une tribune visiteurs, et le changement du terrain sur le terrain en un hybride, ont été les variations les plus marquantes.

Après avoir adapté les tribunes et le terrain de jeu, le club a décidé d’entreprendre la rénovation extérieure, pour laquelle il a entrepris le projet du nouveau stade de La Cerámica en 2015.

Il s’agissait d’un projet qui comportait une place ouverte dans le gradin sud, l’enceinte complète de la façade avec des carreaux de céramique, l’enceinte complète du terrain avec un gradin dans le coin de l’extrémité sud et de préférence, l’isolement du domaine des maisons adjacentes et la couverture de la préférence.

Au projet, la fermeture du coin, l’isolement des maisons adjacentes et la possibilité de recouvrir les stands de préférence, une série de travaux que le club est déjà prêt à entreprendre en 2022, puisque les maisons acquises étaient en attente. empêché l’achèvement.

Villarreal pourra fermer le coin de l’extrémité sud, isoler le domaine des bâtiments et couvrir la préférence, un travail qui pourra démarrer pleinement en mai 2002, une fois la saison terminée.