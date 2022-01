Finis ça maintenant ! Truss ordonne à Poutine d’arrêter les « activités malveillantes » alors que l’Europe est au bord de la guerre | Monde | Des nouvelles

Mme Truss a condamné la « position agressive et non provoquée » du Kremlin envers ses voisins lors de la réunion des ministres occidentaux aujourd’hui. Les alliés de l’OTAN et la Russie tiendront mercredi des pourparlers de crise dans le but d’éviter la guerre en Europe de l’Est. Des responsables américains et russes se réunissent également lundi à Genève.

Environ 100 000 soldats russes, des chars, de l’artillerie et du matériel de guerre électronique ont été déplacés vers la frontière avec l’Ukraine.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a averti hier que « le risque de conflit est réel », ajoutant que l’alliance doit être préparée au cas où les pourparlers échoueraient.

M. Stoltenberg a déclaré que les troupes de l’OTAN sont prêtes et « nous avons les plans pour pouvoir protéger et défendre tous les alliés ».

Il a déclaré : « L’idée que l’Ukraine est une menace pour la Russie est de tout mettre sens dessus dessous.

« Le défi, lorsque vous voyez ce renforcement militaire progressif, combiné à la rhétorique menaçante selon laquelle « si vous ne faites pas exactement ce que nous disons et ne répondez pas à nos demandes » qu’ils savent inacceptables, violant les principes fondamentaux de la sécurité européenne, combinés avec les antécédents de la Russie d’avoir déjà utilisé la force contre ses voisins, la Géorgie et l’Ukraine, les capacités, la rhétorique, les antécédents, qui envoient le message qu’il existe un risque réel d’un nouveau conflit armé en Europe.

« C’est exactement pourquoi il est important d’engager le dialogue. Nous écouterons les préoccupations russes et nous discuterons de différentes questions.

« Nous devons nous préparer à la rupture des pourparlers et cette diplomatie échouera. Nous envoyons un message à la Russie que si elle décide d’utiliser la force militaire contre un voisin, il y aura des conséquences graves, des sanctions économiques, des sanctions politiques.

« Nous avons des capacités importantes. Nous avons des troupes. Nous avons la préparation. Nous avons des plans pour pouvoir protéger et défendre tous les alliés. »

Au milieu des craintes que Vladimir Poutine tente de prendre le contrôle de Kiev, de nombreux diplomates craignent que le Kremlin ne cherche simplement des raisons de se retirer des pourparlers et de justifier son hostilité envers l’Ukraine.

Ils pointent vers le document publié par les Russes avant Noël énumérant les demandes de Moscou – dont beaucoup n’accepteront jamais l’OTAN – avec la menace imminente de guerre.

Mais il est entendu que les pays de l’OTAN veulent engager des pourparlers avec la Russie pour éviter de donner à Moscou la chance de prétendre que l’Occident n’est pas prêt à écouter les « inquiétudes » du Kremlin.

Les diplomates craignent que les troupes russes aient laissé du matériel provenant d’exercices militaires précédents dans l’ouest du pays, créant une menace permanente pour l’Ukraine.

Il est entendu que beaucoup veulent que la Russie respecte bon nombre des accords internationaux en place pour prévenir les conflits.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré : « Le renforcement militaire de la Russie à la frontière de l’Ukraine et dans la Crimée illégalement annexée est inacceptable. Il n’y a aucune justification à sa position agressive et non provoquée envers l’Ukraine.

« Nous nous tenons aux côtés de nos alliés de l’OTAN pour exhorter la Russie à mettre fin à ses activités malveillantes et à adhérer aux accords internationaux auxquels elle a librement souscrit.

« Nous défendrons la démocratie en Europe de l’Est et dans le monde.

« Notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est indéfectible. Nous sommes clairs que toute incursion russe serait une erreur stratégique massive, pour laquelle il y aurait un coût sévère.

« Le gouvernement russe doit désamorcer, poursuivre les voies diplomatiques et respecter ses engagements en matière de transparence des activités militaires. Nous en discuterons au Conseil OTAN-Russie la semaine prochaine. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et ses homologues ont eu des entretiens en ligne pour préparer la première réunion du Conseil OTAN-Russie en plus de deux ans.

Cette réunion de mercredi à Bruxelles donnera aux ambassadeurs de l’OTAN l’occasion de discuter des propositions de M. Poutine en matière de sécurité avec l’envoyé russe en face à face.

Le député conservateur Bernard Jenkin a écrit dans le magazine House : « L’objectif de Poutine n’est rien de moins que de démontrer la fin de l’hégémonie mondiale des États-Unis et d’établir la Russie comme son égal ; la puissance prééminente capable de creuser un fossé entre l’Europe et les États-Unis.

« De nombreux dirigeants occidentaux, et la majeure partie du public occidental, n’ont pas encore compris que l’Ukraine n’est qu’une composante d’une campagne hybride de longue date contre l’Occident.

« La campagne de la Russie est menée comme une guerre, avec un quartier général stratégique de guerre au Centre de défense nationale de l’ancien quartier général de l’armée, où tous les éléments de l’État russe sont représentés dans un conseil de guerre permanent, ré-analysant, réévaluer et réviser les plans et les tactiques.

« L’ensemble du concept de stratégie tel qu’il est compris et pratiqué par Poutine et ses collègues est quelque chose de complètement interactif avec ce que font leurs adversaires. »

L’OTAN devrait accepter de mettre un terme à tous les projets d’adhésion, pas seulement avec l’Ukraine, et de mettre fin aux exercices militaires près des frontières de la Russie.

L’approbation d’un tel accord exigerait que l’OTAN rejette un élément clé de son traité fondateur.

En vertu de l’article 10 du traité de Washington de 1949, l’organisation peut inviter dans tout pays européen volontaire qui peut contribuer à la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, ainsi que remplir les obligations de l’adhésion.