FinMin libère la 10e tranche de la subvention pour déficit des recettes aux États

Le ministère des Finances a publié jeudi une subvention mensuelle pour déficit des revenus à 17 États, pour un total de 9 871 crores de roupies.

Jusqu’à présent, un montant de 98 710 crores de roupies a été versé à 17 États sous forme de subvention pour déficit de recettes après la décentralisation au cours de l’exercice en cours.

«Le ministère des Dépenses a publié aujourd’hui une subvention mensuelle pour le déficit des revenus après la dévolution (PDRD) de 9 871 crores de roupies à 17 États. Il s’agissait de la 10e tranche de la subvention PDRD versée aux États », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les États qui ont reçu cette subvention sont l’Andhra Pradesh, l’Assam, l’Haryana, l’Himachal Pradesh, le Karnataka, le Kerala, le Manipur, le Meghalaya, le Mizoram, le Nagaland, le Pendjab, le Rajasthan, le Sikkim, le Tamil Nadu, le Tripura, l’Uttarakhand et le Bengale occidental.

Les subventions sont débloquées conformément aux recommandations de la 15e Commission des finances par versements mensuels pour combler l’écart dans les comptes de revenus des États après la décentralisation.

La Commission a recommandé cette subvention à 17 États en 2021-2022.

L’éligibilité des États à recevoir cette subvention et le montant de la subvention ont été décidés par la Commission sur la base de l’écart entre l’évaluation des recettes et des dépenses de l’État après avoir pris en compte la décentralisation évaluée pour 2021-2022.

«La 15e Commission des finances a recommandé une subvention PDRD de 1 18 452 crores de roupies à 17 États au cours de l’exercice 2021-2022. Sur ce montant, un montant de 98 710 crores de roupies (83,33 %) a été débloqué jusqu’à présent », ajoute le communiqué.

