FinMin prolonge l’avantage d’une sécurité de performance réduite pour les contrats gouvernementaux jusqu’en mars 2023

Le ministère des Finances a prolongé jeudi jusqu’en mars 2023 le bénéfice d’une garantie d’exécution réduite dans les marchés publics.

Selon les règles, un soumissionnaire retenu pour un marché public doit déposer une garantie de bonne exécution de 5 à 10 pour cent de la valeur du contrat avec le gouvernement.

Pour aider les entités commerciales et les entrepreneurs à surmonter la pénurie de liquidités après la première vague de la pandémie de COVID, le ministère des Finances avait réduit en novembre 2020 cette garantie d’exécution à 3 % pour tous les appels d’offres/contrats émis ou conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

Le ministère des Finances a déclaré jeudi que le gouvernement indien avait décidé de prolonger l’avantage d’une garantie de performance réduite de 3% jusqu’au 31 mars 2023, pour tous les appels d’offres/contrats du gouvernement central émis/conclu jusqu’au 31 mars 2023.

« Avec cet allégement, l’industrie pourrait déployer des ressources supplémentaires dans l’exécution du projet, car l’exécution rapide et économique du projet par l’industrie est vitale pour le développement à grande vitesse des infrastructures tel qu’envisagé par le pipeline national d’infrastructure », a déclaré le ministère.

L’allègement a profité aux industries en particulier dans les secteurs de la construction, de la fabrication et des services et leur permettra de répondre avec vigueur aux demandes du gouvernement pour une exécution efficace des projets, a-t-il ajouté.

