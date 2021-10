FinMin publie des lignes directrices révisées ouvrant la voie à des réformes des marchés publics

En outre, des modèles de documents d’appel d’offres (MTD) pour l’achat de biens et de services autres que de conseil ont également été publiés vendredi dans le cadre du processus continu de révision des procédures existantes.

Le ministère des Finances a publié vendredi des directives révisées sur les marchés publics et la gestion de projets qui définissent des règles innovantes pour une exécution plus rapide, efficace et transparente des projets.

Les lignes directrices autorisent également d’autres méthodes de sélection des entrepreneurs, ce qui peut améliorer la rapidité et l’efficacité de l’exécution des projets.

Dans les cas appropriés, les paramètres de qualité peuvent être pondérés lors de l’évaluation de la proposition de manière transparente et équitable, grâce à une sélection basée sur la qualité et les coûts (QCBS) comme alternative au système traditionnel L1, a déclaré le ministère.

Le secrétaire aux Finances et secrétaire aux Dépenses, TV Somanathan, a publié vendredi les directives pour introduire des réformes dans les marchés publics et la gestion de projets, a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

La formulation et la publication de ces directives font partie du processus continu de révision des règles et procédures existantes.

« Ces directives tentent d’intégrer dans le domaine des marchés publics en Inde des règles innovantes pour une exécution plus rapide, efficace et transparente des projets et de donner aux agences d’exécution les moyens de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces dans l’intérêt public », a déclaré le ministère.

Certaines des améliorations comprennent la prescription de délais stricts pour les paiements à échéance. La libération en temps voulu des paiements ad hoc (70 % ou plus des factures émises) devrait améliorer les liquidités avec les entrepreneurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’élan numérique du gouvernement, des cahiers de mesure électroniques ont été prescrits comme moyen d’enregistrement de l’avancement des travaux.

Ce système, ainsi que d’autres solutions informatiques proposées dans les directives, aideront à réaliser le rêve d’une Inde numérique efficace, faciliteront des paiements plus rapides aux entrepreneurs et réduiront les litiges.

« Exécuter des projets publics à temps, dans les limites des coûts approuvés et avec une bonne qualité a toujours été un défi. Alors que le rythme du développement économique s’accélère, un examen minutieux des procédures et des règles est essentiel pour s’assurer que les obstacles injustifiés sont supprimés et que de nouvelles innovations sont utilisées pour augmenter l’optimisation des ressources du contribuable », a ajouté le ministère.

La Commission centrale de vigilance (CVC), le Contrôleur et auditeur général (CAG) et l’Institution nationale pour la transformation de l’Inde (NITI) Aayog avaient effectué une analyse détaillée des procédures et des règles de passation des marchés publics et de gestion de projet et avaient suggéré des changements dans les stratégies pour relever les défis des marchés publics présents et futurs.

Le projet de lignes directrices a été préparé sous l’égide de la Commission centrale de vigilance (CVC) après un processus consultatif détaillé impliquant des experts de divers domaines de la passation des marchés publics et de la gestion de projets.

Le Département des dépenses (DoE), ministère des Finances, a été nommé pour publier les directives après avoir sollicité et examiné en détail les commentaires des ministères/départements.

En outre, des modèles de documents d’appel d’offres (MTD) pour l’achat de biens et de services autres que de conseil ont également été publiés vendredi dans le cadre du processus continu de révision des procédures existantes.

Les MTD répondent spécifiquement aux besoins liés à l’e-procurement, facilitant ainsi le processus d’adoption de l’e-procurement et renforçant l’ambition d’une e-gouvernance pratique et efficace.

De telles initiatives contribueront à atteindre l’objectif de Digital India en facilitant et en normalisant le processus de numérisation des marchés publics.

Ces MTD rationalisent et simplifient la structure des documents d’appel d’offres. En plus d’aligner les dispositions sur les diverses politiques d’approvisionnement du gouvernement, telles que les politiques relatives aux micro et petites entreprises, la préférence pour le Make in India et les avantages pour les startups, les MTD intègrent les meilleures pratiques nationales et internationales.

Les MTD ont été élaborés après une consultation approfondie en deux étapes avec les ministères/départements/entreprises du secteur public central, d’autres organisations et des experts individuels, a indiqué le ministère.