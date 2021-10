FinMin publie des normes uniformes de responsabilité afin de protéger les décisions de bonne foi des banquiers

Soulignant que les nouvelles directives augmenteront sûrement énormément le moral des employés des PSB, il a déclaré que les banques devront achever l’exercice de responsabilisation du personnel dans les six mois à compter de la date de classification du compte comme NPA.

Pour protéger les personnes qui prennent des décisions commerciales de bonne foi, le ministère des Finances a publié un cadre uniforme de responsabilité du personnel pour les comptes NPA jusqu’à Rs 50 crore.

Ces orientations seront mises en œuvre à compter du 1er avril 2022, pour les comptes tournant en actifs non productifs (APM) à compter du prochain exercice.

Le Département des services financiers (DFS), relevant du ministère des Finances, « depuis son ordonnance du 29 octobre a conseillé l’adoption de directives générales par toutes les banques du secteur public (PSB) sur le « Cadre de responsabilité du personnel pour les comptes NPA jusqu’à Rs 50 crore » ( Autres que les cas de fraude) », a déclaré l’Association des banques indiennes (IBA) dans un communiqué.

Les banques ont été invitées à réviser leurs politiques de responsabilité du personnel sur la base de ces grandes orientations et à encadrer les procédures avec l’approbation des conseils d’administration respectifs, a-t-il déclaré.

L’IBA, étant une partie prenante clé du cadre, a été impliquée dans le processus dès le début.

Ces directives aideront à apaiser l’appréhension que les banquiers pourraient être harcelés parce que leur décision commerciale de bonne foi tourne mal. Cela aidera également les banquiers à prendre des décisions de crédit plus rapidement et à soutenir l’économie.

Soulignant que les nouvelles directives augmenteront sûrement énormément le moral des employés des PSB, il a déclaré que les banques devront achever l’exercice de responsabilisation du personnel dans les six mois à compter de la date de classification du compte comme NPA.

En outre, il a déclaré qu’en fonction de la taille de l’entreprise des banques, des limites de seuil ont été recommandées pour l’examen minutieux de la responsabilité par le chef de la vigilance (CVO).

Les antécédents des fonctionnaires en matière d’évaluation ou de sanction/suivi seront également dûment pris en compte, a-t-il ajouté.

« À l’heure actuelle, différentes banques suivent des procédures différentes pour mener l’exercice de responsabilisation du personnel. En outre, un exercice de responsabilisation du personnel est en cours pour tous les comptes qui se transforment en NPA.

« Cette approche affecte non seulement le moral du personnel, mais met également une pression énorme sur les ressources de la banque », a-t-il déclaré.

Bien que des mesures punitives doivent être prises contre les officiers ayant une intention/implication de mauvaise foi, il est essentiel de s’assurer que les erreurs de bonne foi sont traitées avec compassion, a déclaré IBA.

Il a ajouté qu’il est nécessaire de protéger les personnes qui prennent des décisions commerciales de bonne foi dans cet environnement concurrentiel.

En outre, IBA a déclaré qu’à un moment où le pays a besoin d’un coup de pouce économique, la lenteur de l’octroi de crédit aux industries en raison de la peur de l’implication est un sujet de préoccupation et doit être résolue de toute urgence.

Les banques avec l’approbation de leur conseil d’administration peuvent décider d’un seuil de Rs 10 lakh ou Rs 20 lakh en fonction de la taille de leur entreprise pour la nécessité d’examiner l’aspect de la responsabilité du personnel, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.