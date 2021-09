Le contrat d’Adam Cole avec la WWE a pris fin et il est allé à AEW. Maintenant ils en parlent Kevin Owens prendra fin en janvier 2022 et il est supposé qu’il prendra le même chemin. Cette conversation a également lieu avec Sami Zayn, bien qu’on ne sache pas exactement quand son expirera; il est seulement apparu que ce ne sera pas en automne, comme pensé. Et n’oublions pas Pete Dunne, qui Oui, il mettrait bientôt fin à sa relation de travail avec la société McMahon, et a laissé entendre qu’il voulait être All Elite.

Finn Bálor laisse-t-il entendre que son avenir est loin de la WWE ?

C’est maintenant au tour de Finn Bálor. Dans son cas, on ne sait pas non plus quand son accord avec le Grand W prendra fin, mais en parlant récemment avec Cultaholic, il a laissé entendre que envisage la possibilité de ne pas renouveler et de quitter. Cela en raison de son intérêt à travailler dans d’autres entreprises, à combattre au Japon et au Mexique. Rappelons que Bryan Danielson a quitté la WWE parce qu’il voulait travailler à la NJPW. On ne sait pas quand il le fera, mais AEW a un accord de collaboration avec la société japonaise.

Voyons ce que “The Prinxe” avait à dire dans l’interview sur sa situation et son avenir :

«J’aime l’idée de la ‘porte interdite’. Si je pouvais combattre au Japon, au Mexique ou en Europe, quelle que soit la promotion, j’aimerais avoir l’opportunité de le faire. Évidemment, étant sous contrat avec la WWE ils s’occupent de toutes mes dates, horaires et voyages et organisent tout. « Si je pouvais d’une manière ou d’une autre établir une relation avec la WWE et d’autres marques voyageant à travers le monde, j’aimerais me lancer un défi».

Il a également été signalé que la WWE était en conversation avec la NJPW pour un accord, mais pour autant que l’on sache ils ne sont pas venus en bons termes.