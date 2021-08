Finn Pulkkannen affrontera le dernier jour en tant que leader solo

La fille du président afghan en exil Ashraf Ghani a été aperçue en train de se promener dans la ville de New York cette semaine alors que les évacuations meurtrières et chaotiques des États-Unis à Kaboul se poursuivent. Mariam Ghani, 42 ans, est sortie avec une amie à Brooklyn mercredi après-midi, quelques jours seulement après […] More