Finneas a annoncé son premier album intitulé Optimist, dont la sortie est prévue le 15 octobre via Interscope.

Le Billie Eilish collaborateur et frère a révélé l’album aujourd’hui (5 août) sur les réseaux sociaux avec sa pochette. La nouvelle est arrivée quelques minutes après la première de son nouveau single “A Concert Six Months From Now”, qui était associé à un clip.

La vidéo de « A Concert Six Months From Now » montre Finneas explorant le célèbre Hollywood Bowl de Los Angeles. Il grimpe sur des sièges abandonnés tout en se débattant avec ses émotions, se remémorant son passé avec un ex-amant. “Si je pouvais voir l’avenir / Je ne la croirais jamais / Tomber amoureux et tomber amoureux et retomber dedans / Nous n’avons jamais été bons pour être amis”, chante-t-il dans son refrain.

Le mois dernier, James Blake a annoncé et publié “Say What You Will”, un nouveau single collaboratif avec Finneas. “Say What You Will” est le premier aperçu du cinquième album à venir de Blake, qu’il a terminé, a-t-il confirmé plus tôt ce mois-ci.

Dans une interview sur le tapis rouge avec Billboard aux Grammys 2020, Blake a déclaré que Finneas serait un « collaborateur de rêve » avec qui travailler.

“Say What You Will” a été dévoilé pour la première fois aux fans lors de l’une des nombreuses performances en direct intimes de Blake sur Instagram Live en avril 2020. Dans ces diffusions en direct, Blake a également repris des chansons de Joy Division, Radiohead et Beyoncé.

Depuis lors, Blake a sorti deux EP stellaires : Before, qui comprenait des morceaux originaux, et un EP Covers où Blake a repris “When The Party’s Over” de Billie Eilish, écrit et produit par Finneas.

Précommandez Optimist.

Liste de pistes Optimiste :

Un concert dans six mois

Les enfants sont tous en train de mourir

Heureux maintenant?

Seulement une vie

Les années 90

L’amour est douleur

Étude de pêches

Casier blessé

Médiéval

L’étoile de quelqu’un d’autre

Autour de mon cou

Ce qu’ils diront de nous

Comment ça finit