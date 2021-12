Finneas erre dans le calme dans le clip de « Only A Lifetime »

Dans le nouveau clip de son dernier single « Only A Lifetime », chanteur et auteur-compositeur primé aux Grammy Awards Finneas erre dans un aquarium vide, s’accrochant au calme auquel il s’est confortablement habitué lorsqu’il est isolé.

« Beaucoup de gens faisaient les cent pas dans leurs maisons, priaient pour la levée du verrouillage et attendaient le vaccin », a expliqué Finneas dans un communiqué. « J’ai eu une prise de conscience soudaine – je pourrais vraiment manquer ce moment calme que j’ai passé avec ma famille et ma petite amie. J’essayais de me rappeler de rester présent et de rester engagé, peu importe ce qui se passe.

Sur le pont de « Only A Lifetime », il chante : « C’est la famille et les amis et c’est la vérité / La fontaine ne te rend pas la jeunesse / C’est de veiller trop tard la nuit et de rire sous les lumières de la cuisine / Tellement dur, tu commences à pleurer.

La vidéo a été tournée en une seule prise par le collaborateur fréquent Sam Bennett sur place à l’Aquarium of the Pacific à Long Beach, en Californie. Il s’ouvre sur une dédicace à sa famille et présente des invités spéciaux : sa sœur cadette et proche collaboratrice Billie Eilish et leurs parents.

« Only A Lifetime » apparaît sur Optimiste, le premier album récemment partagé de Finneas qui offre une plongée profonde dans le monde de l’auteur-compositeur et producteur. Le projet distingue son travail en tant que collaborateur d’artistes comme Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez et Eilish – faisant place à une grande introduction de sa propre vision artistique.

« En tant qu’artiste-producteur, vous ne vous donnez jamais assez de temps pour travailler sur votre propre musique », a expliqué Finneas à propos du projet. « Malheureusement, personne ne va me contrôler et me dire de produire mon propre album à part moi. »

Finneas a récemment reçu des nominations dans chaque catégorie Big Four avant les Grammy Awards 2022, y compris le meilleur nouvel artiste. Il a également été nominé cette semaine pour la meilleure chanson originale aux Golden Globes pour « No Time To Time », la nouvelle chanson thème de Bond qu’il a créée avec Eilish et Hans Zimmer.

