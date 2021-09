Finneas partage “Les années 90” du prochain album “Optimist”

Avant la sortie le 15 octobre de son premier album Optimiste, Billie Eilish Un frère devenu collaborateur et producteur primé aux Grammy Awards Finneas a partagé le deuxième single de l’album “The 90s”, ainsi qu’un clip vidéo réalisé par Sam Bennett et chorégraphié par Monika Felice Smith.

Écrit et produit uniquement par Finneas, “The 90s” trouve l’artiste aspirant à l’accessibilité du passé. “Parfois, je pense aux années 90 / Je sais que tout le monde l’a romancé / Mais tu pourrais m’inscrire / Pour un monde sans Internet / Je déteste la facilité avec laquelle ils peuvent me trouver / Juste en cherchant l’adresse de ma mère”, chante-t-il sur le verset d’ouverture.

Dans une interview avec Apple Music, Finneas a déclaré : « Je pense que les années 90 ont été l’époque la plus moderne qui n’a pas été gouvernée par Internet. Je pense qu’il y avait un air d’optimisme qui n’est peut-être pas aussi présent aujourd’hui en 2021. Et je pense qu’il est toujours important d’être optimiste, mais je pense qu’il y avait cet avenir prometteur dans les années 90. Et je pense que nous sommes en ce moment dans cette période où il y a beaucoup de scientifiques qui secouent la tête. »

“The 90s” arrive en tant que deuxième single d’Optimist, après “A Concert Six Months From Now”, qui a été partagé au début du mois dernier. L’album contiendra également le morceau déjà sorti “What They’ll Say About Us”.

Finneas prendra le projet sur la route cet automne avec une tournée nord-américaine de 15 villes. Le trek commence officiellement le 25 octobre après ses apparitions au festival BottleRock Festival, iHeartRadio Music Festival et Austin City Limits. La tournée comprendra des spectacles en tête d’affiche à Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Salt Lake City, Denver, Chicago, Athènes, OH, Philadelphie, Washington, DC, New York, Boston, Montréal et Toronto. Les billets sont disponibles dès maintenant via le site officiel de Finneas.

Précommandez Optimist, le premier album de Finneas, qui sortira le 15 octobre.

DATES DE LA TOURNÉE EN AMÉRIQUE DU NORD

09/03 – Festival BottleRock – Napa, Californie**

18/09 – Festival de musique iHeartRadio – Las Vegas, NV**

01/10 – Limites de la ville d’Austin – Austin, Texas **

10/08 – Limites de la ville d’Austin – Austin, Texas **

25/10 – The Observatory North Park – San Diego, Californie

27/10 – Le Wiltern – Los Angeles, Californie

28/10 – The Wiltern – Los Angeles, CA (DATE AJOUTÉE)

11/01 – The Fillmore – San Francisco, Californie

11/03 – Crystal Ballroom – Portland, OR

11/04 – Showbox SoDo – Seattle, WA

11/06 – Le Dépôt – Salt Lake City, UT

11/08 – Sommet – Denver, CO

11/10 – Théâtre Vic – Chicago, IL

11/12 – Ohio University – Athènes, OH^^

11/13 – Théâtre des Arts Vivants – Philadelphie, PA

11/14 – 9:30 Club – Washington, DC (EARLY SHOW AJOUTÉ)

14/11 – 9h30 Club – Washington, DC

11/16 – Irving Plaza – New York, NY

11/17 – Irving Plaza – New York, NY (DATE AJOUTÉE)

18/11 – House of Blues – Boston, MA

11/20 – Théâtre Corona – Montréal, QC

21/11 – Le Danforth Music Hall – Toronto, ON

** Ensemble de fête

^^Date reportée