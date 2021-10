Le chanteur, auteur-compositeur et producteur primé aux Grammy Awards Finneas a partagé son premier album tant attendu Optimiste, maintenant disponible via Interscope Records. L’album contient les singles précédemment sortis « Les années 90», « Un concert dans six mois » et « Ce qu’ils diront de nous ».

« J’espère qu’un enfant quelque part mettra ça et pensera peut-être: ‘C’est exactement ce que je ressens en ce moment.’ C’est ce que je fais avec ma musique préférée », a expliqué Finneas à propos de l’album. « Personnellement, plus j’apprends, moins j’en sais. Donc, je me sens vraiment chanceux en ce moment… et optimiste pour l’avenir.

Parallèlement à la sortie d’Optimist, le musicien a partagé le clip de « Love Is Pain », une ballade au piano à combustion lente qui apparaît à mi-chemin de la tracklist de l’album. Le visuel montre Finneas sur la banquette arrière d’une voiture tout en regardant la rue et en livrant une performance sombre sur la chanson.

« Tout va bien jusqu’à ce que votre ami allume un feu rouge / Vous regardez sa voiture prendre feu / L’amour est une douleur », chante Finneas, livrant les paroles finales de la chanson avant que la caméra ne se retourne et qu’il ne disparaisse de la banquette arrière dans une conclusion effrayante à le visuel.

« C’est à propos de combien l’amour est douloureux et déchirant. Je voulais écrire une chanson sur une relation adulte. Plus vous aimez quelqu’un, plus il a la capacité de vous briser le cœur », a déclaré Finneas à propos de la chanson.

Optimist propose une plongée profonde dans le monde de Finneas en tant qu’auteur-compositeur et producteur pour lui-même, quelque chose que les fans de son travail ont eu un avant-goût via des singles et des EP déjà sortis. Le projet distingue son travail en tant que collaborateur d’artistes comme Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, et son partenariat créatif le plus proche avec sa jeune sœur Billie Eilish.

« En tant qu’artiste-producteur, vous ne vous donnez jamais assez de temps pour travailler sur votre propre musique », explique Finneas. « Malheureusement, personne ne va me diriger et me dire de produire mon propre album à part moi. »

Les histoires racontées sur Optimist sont le résultat d’une inspiration à la fois d’expériences personnelles et d’observations générales. À propos de son processus, Finneas explique : « J’ai toujours été intéressé par les gens et leurs particularités. Il est difficile pour moi de ne pas me concentrer sur eux ou de ne pas les remarquer. En fin de compte, je suis juste observateur.

Finneas emmènera l’album sur la route cet automne avec une tournée de 15 villes faisant des arrêts à Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Salt Lake City, Denver, Chicago, Philadelphie, Washington, DC, New York, Boston et Suite. Vous trouverez des informations sur les dates de tournée et la vente de billets sur le site site officiel de Finneas.

Achetez ou diffusez Optimist.