Finnovex Moyen-Orient | Hybride ⋆ Crypto nouveaux médias

Les Émirats arabes unis semblent être devenus la destination préférée des dirigeants de la blockchain pour accueillir des sommets, des événements et des expositions internationaux sur la blockchain. Les Émirats arabes unis ont réussi à donner une identité de premier plan à Finnovex avec l’aide et la collaboration de la communauté mondiale d’experts de la blockchain. La communauté internationale est prête à célébrer le grand événement hybride de Finnovex Moyen-Orient 2021. L’industrie de la finance traverse un une variété de défis qui vont des pics dans les demandes et les attentes des clients, les exigences infaisables de liquidité et de capital, les fiascos réglementaires, aux entrants perturbateurs sur le marché. Au milieu de la tourmente, la courbe des transactions physiques diminue tandis que les banques numériques opérant sur des réseaux P2P sont à la hausse.

Depuis l’assouplissement des restrictions liées au Covid 19, les activités économiques ont repris à plein régime sur les marchés de plusieurs pays. La pandémie a eu un impact significatif sur les habitudes de consommation et de dépenses, le comportement des consommateurs et les normes sociétales. L’économie mondiale n’a pas répondu à ses attentes en 2021. La réponse des pouvoirs publics a été de déployer des politiques financières, mais cela n’a pas encore complètement freiné la détérioration économique.

Les pays du Moyen-Orient se concentrent actuellement sur les besoins des clients grâce à la banque numérique via l’innovation, la technologie, l’analyse et le big data. L’événement Finnovex explorera les tendances financières contemporaines avec les innovateurs et les leaders de l’industrie. Chez Finnovex, des experts aborderont les enjeux et les avantages de la banque ouverte, de la banque aisée, de la cybersécurité et de l’intégration des données pour la transformation du paysage des paiements et des transactions.

L’événement hybride de Finnovex abordera les défis fiscaux les plus urgents avec des conférences, des présentations et des tables rondes stimulantes. Finnovex explorera l’écosystème des services financiers du Moyen-Orient et réunira plus de 400 délégués du monde entier. Il y aura plus de 15 sessions principales pour discuter des rôles des institutions non bancaires et bancaires, des sociétés d’investissement, des sociétés de technologie financière, des organisations financières et d’autres parties prenantes dans l’analyse approfondie des technologies de transformation agiles et résilientes. Les agendas des discussions chez Finnovex sont listés ci-dessous :

Intelligence artificielle et banque L’importance émergente de l’open banking et de l’API Les défis et les avantages du prêt numérique Collaboration et partenariat pour la concurrence entre les banques et les entreprises fintech Innovation technologique et intelligence numérique Rénovation de l’avenir de la main-d’œuvre à distance Croissance de l’innovation dans les PME, la banque de détail , et banque d’entreprise Importance de la gestion des risques et de la cybersécurité Levier du Datacenter et du Cloud computing Transformation de l’industrie de l’assurance au Moyen-Orient Transformation des paiements en temps réel

L’événement sera hybride et se déroulera en personne ainsi que sur des plateformes virtuelles. Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’événement et assister aux conférences du 3 au 14 septembre 2021 à Dubaï.

