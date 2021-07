Fino Payments Bank dépose des documents auprès de Sebi pour IPO

in

La banque basée à Mumbai, filiale à 100 % de Fino Paytech Limited (FPL), vise à lever environ 1 300 crores de roupies via l’introduction en bourse, selon les sources du marché.

Fino Payments Bank (FPBL) a déposé les projets de documents auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi pour une offre publique initiale (IPO).

L’émission comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) allant jusqu’à Rs 1,56 crore d’actions, selon le projet de document de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) déposé.

FPBL était devenu rentable au niveau opérationnel au cours de l’exercice 2019-20. Il est soutenu par des investisseurs de renom tels que ICICI Bank, Intel Capital Corporation, International Finance Corporation, Blackstone et BPCL, entre autres.

Notamment, dans une interview avec FE en mai de cette année, Rishi Gupta, MD et PDG de Fino Payments Bank, avait déclaré : « L’environnement mondial et national pour les banques de paiement rentables est assez propice à la cotation au cours des 12 à 24 prochains mois.

Le bénéfice net de la banque s’est élevé à Rs 20,47 crore pour le dernier exercice, contre une perte nette de Rs 32,04 crore pour l’exercice précédent.

Dans le document DRHP, la banque a déclaré que l’accent mis sur et l’utilisation de la technologie dans l’ensemble de ses activités est un facteur important pour améliorer le levier d’exploitation, car cela permet à l’entreprise d’améliorer ses marges brutes et de limiter ses coûts variables.

“Cela joue un rôle clé dans notre capacité à étendre notre portée dans toute l’Inde sans encourir les coûts relativement plus élevés associés à la présence traditionnelle de succursales de briques et de mortier”, a déclaré la banque.

