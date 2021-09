Finolex Cables accuse Prakash Chhabria d’avoir “incité” à agir

in

Finolex Cables a convoqué une assemblée générale annuelle (AGA) le 29 septembre pour obtenir l’approbation des actionnaires pour la nomination des administrateurs.

Finolex Cables a accusé Prakash Chhabria, dont le père PP Chhabria avait cofondé le groupe Finolex, d’avoir « fomenté » des actions contre les intérêts de l’entreprise. Il s’agit notamment de demander aux actionnaires de voter contre le renouvellement du mandat des administrateurs de la société.

“Il est évident que Prakash Chhabria initie des actions contre les intérêts de Finolex Cables, notamment en obligeant Orbit Electricals et Finolex Industries à voter contre la reconduction des administrateurs de longue date et respectables de Finolex Cables…”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué. . Cela s’est produit il y a deux ans, l’année dernière et se produit cette année aussi.

La déclaration a été signée par le directeur général de Finolex Cables, Mahesh Viswanathan. L’entreprise est en conformité avec la loi et les normes de gouvernance d’entreprise requises, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”aucune attention ne doit être accordée aux rumeurs fausses et spéculatives”.

Prakash Chhabria, un cousin du président de Finolex Cables, Deepak Chhabria, est administrateur d’Orbit Electricals et président exécutif de Finolex Industries. Orbit Electricals détient une participation de 30,7% dans Finolex Cables, tandis que celle de Finolex Industries est de 14,5%.

Réagissant à divers rapports sur des problèmes de gouvernance d’entreprise chez Finolex Cables, la société a déclaré que des litiges civils étaient en instance devant les tribunaux depuis novembre 2016. Deux FIR avaient déjà été déposés à Pune contre Prakash Chhabria et d’autres, et des enquêtes sont en cours dans les deux, a-t-il ajouté.

« Dans ces litiges, une question en litige concerne le prétendu don d’une majorité d’actions de la société holding familiale Orbit Electricals par PP Chhabria à Prakash Chhabria, peu de temps avant le décès de PP Chhabria, après avoir laissé plusieurs documents enregistrant comment les actions se trouvaient dans son nom sur Orbit devait être traité », indique le communiqué.

Finolex Cables a également ajouté qu’il n’était pas approprié de commenter des affaires qui étaient en instance.

La semaine dernière, la société de conseil en vote InGovern Research Services avait soulevé des problèmes de gouvernance chez Finolex Cables et demandé aux actionnaires de voter contre la nomination des administrateurs. Il avait allégué que la composition actuelle du conseil d’administration de Finolex Cables pourrait être en violation de la loi sur les sociétés, des règlements de cotation SEBI et des normes de gouvernance d’entreprise.

Il y a un différend en cours entre les principaux actionnaires de la société – Orbit Electricals – sur la participation dans la société, ce qui empêche Finolex Cables d’obtenir le bon groupe d’administrateurs, a-t-il ajouté.

Stakeholders Empowerment Services, une autre société de conseil en vote, avait également soulevé des problèmes de gouvernance chez Finolex Cables.

