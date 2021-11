Finolex Cables étend son portefeuille de biens de consommation durables

La société s’est d’abord diversifiée dans l’éclairage LED et les interrupteurs modulaires, puis s’est lancée dans d’autres segments.

Finolex Cables a élargi son portefeuille de produits durables avec une entrée dans le segment des appareils de chauffage d’ambiance. Deepak Chhabria, président exécutif de Finolex Cables, a déclaré qu’ils étaient encouragés par la réponse des clients à leurs produits de consommation durables et envisageaient d’élargir le portefeuille.

Les fils et câbles représentent près de 90 % de l’activité de Finolex. Finolex a cherché à tirer parti de son succès dans le secteur des câbles et à élargir son portefeuille dans le segment des produits électriques. La société s’est d’abord diversifiée dans l’éclairage LED et les interrupteurs modulaires, puis s’est lancée dans d’autres segments.

Finolex a jusqu’à présent lancé des produits tels que des chauffe-eau électriques, des ventilateurs, des disjoncteurs miniatures et des interrupteurs. L’entreprise s’est ensuite lancée dans le domaine des conduits et raccords en PVC rigide. Les radiateurs d’ambiance sont le dernier ajout à la gamme.

Amit Mathur, vice-président senior des ventes et du marketing, Finolex Cables, a déclaré que la réponse positive que la société a reçue pour ses chauffe-eau de la part des clients et la poussée des partenaires de distribution Finolex les ont amenés à se lancer dans le segment des chauffe-eau.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.