Fintech App Current exploite les pistes de bison de Coinbase pour soutenir les plans Polkadot DeFi

Visitez l’article original*

https://www.coindesk.com/resizer/Lk3BR0Y-Rvq19xqlneALJwosMDk=/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/J7HOSBH2RNEDLF5BSJWVHWBUIQ.png

La société Fintech Current fait un pas de plus vers l’offre de fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) à ses 3 millions d’utilisateurs.

La société a déclaré jeudi qu’elle travaillait avec Bison Trails, la société d’infrastructure de blockchain acquise par Coinbase en janvier, pour se synchroniser avec les réseaux de parachaines Polkadot Karura et Acala. La fintech a annoncé pour la première fois ses plans de cryptographie en mai.

Current dit qu’il cherche à combiner les services DeFi avec le meilleur de ses offres traditionnelles dans le but de répondre aux besoins croissants des investisseurs de détail crypto-curieux. Avec l’application de voyage Maps.me jouant avec les fonctionnalités DeFi sur Solana, Current représente une nouvelle génération de mashups fintech-DeFi en herbe.

« Nous avons flirté avec le retour de la cryptographie dans notre projet depuis un certain temps maintenant, mais il y avait toujours des obstacles sur le chemin », a déclaré à CoinDesk l’actuel directeur de la technologie, Trevor Marshall. « Lorsque DeFi a vraiment décollé en 2019, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles techniques. »

La société a d’abord tenté d’offrir des services DeFi avec Ripple et plus tard Ethereum, remontant à 2015, mais aucun n’a abouti en raison de limitations techniques, a déclaré Marshall.

« Le lancement de notre cluster sur Karura est la première étape de l’évolution de ce que nous avons construit au cours des six dernières années chez Current », a-t-il ajouté dans un communiqué.

A déclaré la co-fondatrice d’Acala, Bette Chen :

« Ces deux organisations partagent notre vision d’un avenir de la finance hybride (HyFi), et nous sommes ravis de continuer à créer des produits et des réseaux qui améliorent les résultats financiers des communautés Current, Acala et Karura. »

Lien source

Vues de la publication : 9