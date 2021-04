FinTech Breakthrough reconnaît Celsius comme le meilleur portefeuille crypto

FinTech Breakthrough a couronné Celsius, une plate-forme de récompenses crypto renommée, le meilleur portefeuille de crypto-monnaie dans le cinquième programme annuel de FinTech Breakthrough Awards. Un communiqué de presse a publié cette nouvelle le 5 avril, notant que Celsius avait remporté ce titre pour diverses raisons. Celles-ci incluent le fait que la plate-forme exploite la blockchain pour fournir une multitude de fonctionnalités uniques telles que des transactions rapides, un débit élevé, des frais zéro et des récompenses hebdomadaires.

Selon James Johnson, PDG de FinTech Breakthrough, Celsius est la quintessence de la technologie innovante dans l’industrie FinTech. Il a une mission louable car il cherche à offrir aux gens de meilleures opportunités de liberté financière.

Promouvant la plate-forme, FinTech Breakthrough a noté que Celsius offre à ses utilisateurs la possibilité de gagner jusqu’à 15% APY sur leurs crypto-monnaies. En plus de cela, la plateforme offre aux utilisateurs l’accès à des prêts avec des taux d’intérêt aussi bas que 1%. De plus, la plate-forme Celsius n’a pas de montant minimum défini et effectuer des transactions via l’application est aussi simple que d’envoyer un message texte.

Une communauté en pleine croissance

Pour le moment, Celsius gère plus de 7,23 milliards de livres de crypto-monnaies et a réussi à s’étendre dans plus de 100 pays à travers le monde.

Alex Mashinsky, PDG de Celsius, a déclaré que l’objectif de la société était passé d’un simple service à gagner des crypto-monnaies. Selon lui, Celsius est maintenant une communauté qui compte plus de 500000 passionnés de cryptographie qui croient en la blockchain, la liberté financière et les actifs générateurs de récompenses. Il a ajouté que FinTech Breakthrough couronnant la plate-forme comme le meilleur portefeuille crypto en 2021 est la preuve des efforts de l’équipe Celsius.

Commentant les récompenses cryptographiques, Adrian Pollard, cofondateur du fournisseur d’échange en marque blanche basé en Corée du Sud, bitHolla, a déclaré:

Au fur et à mesure que de plus en plus de gens commenceront à économiser de l’argent sur la cryptographie, ils chercheront naturellement des moyens de faire en sorte que leur argent aille plus loin et ces comptes productifs d’intérêts comme Celsius sont parfaits pour cela.

Il ajouta,

À mon avis, les fournisseurs d’échange de crypto-monnaie populaires proposeront bientôt des comptes avec des intérêts cryptographiques et commenceront à concurrencer les banques traditionnelles, ainsi que des produits comme Celsius.

Cette nouvelle survient après que Celsius a annoncé qu’il avait payé à ses clients plus de 180,7 millions de livres sterling en performances cryptographiques. Selon le cabinet, il a accompli cet exploit en seulement trois ans, car il a été mis en service à la mi-2018. En promouvant la solide activité de crypto-prêt de la plate-forme, Mashinsky a déclaré que Celsius était fier de fournir des services financiers honnêtes, transparents et gratifiants. Il a poursuivi en soulignant que grâce à ces caractéristiques, Celsius se démarque sur le marché de la crypto-monnaie pour atteindre un succès inégalé.

