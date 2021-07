Fintech Firm Upgrade lance une carte de crédit à 1,5% Bitcoin Rewards Crypto new media

Visitez l’article original*

Upgrade a annoncé sa nouvelle carte de récompenses bitcoin qui offre une remise illimitée de 1,5% BTC sur chaque achat payé.

Upgrade, une société de technologie financière axée sur l’octroi de crédit aux consommateurs grand public, a annoncé le lancement de sa carte de récompense Bitcoin. Le nouveau produit est déjà disponible aux États-Unis en tant que variante de la carte standard de l’entreprise, offrant aux utilisateurs des récompenses BTC illimitées de 1,5% sur chaque achat remboursé.

“Upgrade Card offre déjà plus de 3 milliards de dollars de crédit annualisé aux consommateurs”, a déclaré Renaud Laplanche, co-fondateur et PDG d’Upgrade, dans l’annonce. “À partir d’aujourd’hui, tout le monde peut demander une carte de récompenses Bitcoin de mise à niveau et profiter du même crédit abordable et responsable qu’avec n’importe quelle carte de mise à niveau, ainsi que des avantages potentiels et du plaisir de posséder des bitcoins.”

Comme la carte de mise à niveau régulière, la carte de récompenses bitcoin de la société transforme chaque solde en un plan de versement à taux fixe. Mais en optant pour la nouvelle offre, les clients peuvent gagner du BTC en payant leur solde.

De plus, la carte Upgrade Bitcoin Rewards est également une carte Visa Signature. Il peut être utilisé partout où Visa est acceptée et comprend les avantages habituels tels que l’assurance voyage et bagages, la protection des achats et la couverture de garantie prolongée.

Dans le backend, le fournisseur institutionnel de solutions bitcoin NYDIG fournira à Upgrade des solutions de trading et de conservation de bitcoins et permettra aux utilisateurs de détenir et de vendre des fonds.

Cependant, les titulaires de carte ne sont autorisés à vendre des bitcoins gagnés contre des dollars qu’après 90 jours, à compter de la réception de la récompense. De plus, la transaction de vente BTC est soumise à des frais de transaction de 1,5%.

Des commodités telles que les récompenses en bitcoins peuvent aller très loin tant que l’économie reste libellée en dollars et que nous attendons l’hyperbitcoinisation. Il s’agit principalement d’une situation gagnant-gagnant, car les gens peuvent dépenser des dollars de plus en plus dépréciés et gagner un pourcentage en bitcoin de plus en plus apprécié.

Mais Upgrade n’a pas précisé si les titulaires de carte pourront retirer des fonds. Si les utilisateurs sont empêchés de prendre la pleine propriété de leurs pièces gagnées grâce à l’auto-garde, ils feraient confiance à NYDIG pour la sécurité de leurs actifs et seraient empêchés de profiter et d’appliquer les principes de Bitcoin.