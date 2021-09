Révolution

Fintech Revolut lance son propre jeton, qui sera gagné par les utilisateurs

AnTy28 septembre 2021

La société Fintech Revolut, qui propose l’achat, la vente et le trading de crypto-monnaie, envisage actuellement de lancer son propre jeton de crypto-monnaie.

Il y a environ trois mois, la néo-banque basée au Royaume-Uni a levé 800 millions de dollars de financement pour une valorisation de 33 milliards de dollars. Revolut compte plus de 16 millions de clients et enregistre plus de 150 millions de transactions par mois.

Revolut offre un accès à plus de 50 cryptos et, lors de son appel de résultats en juin, a déclaré que les services de cryptographie représentaient environ 20% de ses revenus.

Maintenant, la société envisage de lancer son propre jeton, qui sera quelque chose comme un jeton d’échange au lieu d’un stablecoin, a rapporté CoinDesk, citant deux personnes connaissant les plans.

“C’est un genre de chose” Les utilisateurs de Revolut gagnent un jeton “, similaire à Wirex et Nexo”, a déclaré la source. L’émetteur de la carte Wirex a un jeton appelé WXT, et le prêteur crypto Nexo a le jeton NEXO.

Le lancement du jeton, pour lequel l’Europe et les emplacements en dehors des États-Unis sont ciblés, est soumis à l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni.

La société détient déjà une licence bancaire de l’Union européenne et a récemment obtenu une licence de courtier américain pour concurrencer Robinhood et Square, après s’être lancée aux États-Unis l’année dernière au début de la pandémie.

“Nous construisons une application unique où les gens peuvent gérer tous les aspects de leurs finances, des opérations bancaires et de change à la crypto-monnaie et aux transactions boursières”, a déclaré le PDG et fondateur Nik Storonsky à l’époque.

Il y a quelques semaines, Revolut est devenu la première entreprise membre de WeWork à payer des bureaux à Dallas en utilisant Bitcoin. Le géant du partage de bureaux a commencé à accepter la crypto comme moyen de paiement en avril.

La société visera à terme une cotation publique au Royaume-Uni, aux États-Unis ou peut-être même une double cotation, a déclaré Storonsky.

