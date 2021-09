Annonces

Fintech Savings App, Acorns, prévoit d’introduire des actifs cryptographiques auprès de ses 4 millions d’abonnés

Dans une interview avec CNBC, Noah Kerner, PDG de la société fintech, Acorns, a déclaré que la startup prévoyait d’introduire des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques sur sa plate-forme. Cela donnera aux utilisateurs la possibilité d’investir et d’en savoir plus sur les crypto-monnaies. Cette décision représente un changement par rapport à la nature conservatrice que Acorns a adoptée les années précédentes.

De plus, l’application d’épargne a nommé David Hijirida, ancien employé d’Amazon, président pour diriger les opérations quotidiennes de l’entreprise. Hijirida a commencé son parcours dans des sociétés financières traditionnelles avant de passer 12 ans à des postes de direction chez Amazon, y compris sa division des paiements mondiaux. Il a également occupé le poste de PDG de la banque numérique, Simple Finance à partir de 2018 avant de fermer les opérations de manière inattendue en mai de cette année.

Selon Kerner, l’introduction de Bitcoin et d’autres devises numériques sera lancée sur l’application dans les semaines à venir. Cela permettra aux utilisateurs de diversifier leurs portefeuilles et d’apprendre à gérer leurs actifs cryptographiques, a-t-il ajouté lors de l’entretien.

“Nous allons laisser les gens personnaliser leurs portefeuilles et ajouter des actions individuelles et des cryptos dans une tranche de leurs portefeuilles diversifiés, un peu comme un gestionnaire de fonds vous conseillerait de vous comporter.”

La startup fintech se prépare pour sa cotation publique attendue plus tard dans l’année en nommant des managers chevronnés tels que David, a expliqué Kerner. À la suite d’une fusion avec Pioneer Merger Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), Arcons a été évalué à 2,2 milliards de dollars, se préparant à son lancement de vente publique en mai. David est le deuxième directeur de haut rang nommé au cours des deux derniers mois après avoir nommé Rich Sullivan, directeur financier de Twitter, son nouveau directeur financier.

« David possède évidemment une vaste expérience en matière de services financiers et de technologie. » “Il a une excellente combinaison de fintech, de paiements, d’opérations et également d’expérience en développement de produits.”

La croissance d’Arcons est tout simplement impressionnante, ayant atteint plus de 4 millions d’abonnés payants avec un plan pour atteindre plus de 10 millions d’abonnés au cours des quatre prochaines années.

Contrairement aux startups fintech telles que Robinhood, qui est devenue publique l’année dernière, Arcons propose des options d’épargne et d’investissement à long terme plutôt qu’un service de trading à court terme qui propose des actions gamifiées et des transactions cryptographiques.

« Tout ce que fait Acorns en matière d’épargne et d’investissement à long terme pour le consommateur de tous les jours. » « C’est pourquoi notre modèle d’abonnement est si important, car il dissocie l’entreprise des comportements qui ne sont pas nécessairement alignés sur le client, comme la conduite du commerce ou des dépenses ou des emprunts. »

La plate-forme n’a pas encore publié de date de lancement pour son inclusion prévue d’actifs cryptographiques, a conclu Kerner.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.