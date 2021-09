Fiona Ferro remporte la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de Nao Hibino

31/08/2021

Le 01/09/2021 à 03:15 CEST

Le joueur de tennis français Fiona Ferro, numéro 74 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au soixante-quatrième de la fin de l’US Open en une heure et quatorze minutes par 6-1 et 6-4 à Nao Hibino, joueuse de tennis japonaise, numéro 72 de la WTA. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Hibino a réussi à casser le service de son adversaire une fois, tandis que la Française l’a fait 4 fois. De plus, Ferro a eu une efficacité de 61% au premier service, 2 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 61% d’efficacité, 2 doubles fautes et 49% des points obtenus au service.

Lors des trente-deuxièmes de finale nous aurons la confrontation du joueur français et du vainqueur du match entre le joueur de tennis américain Jamie Loeb et le polonais Iga Swiatek.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci un total de 234 joueurs de tennis affrontent les visages, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre à New York.