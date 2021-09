Fiona Hill soupçonne Poutine d’avoir amené une traductrice très séduisante pour distraire Trump

in

Il n’est pas difficile de distraire Trump. Ce n’est pas comme si ses faiblesses n’étaient pas connues depuis… 50 ans. En effet, il annonce ses faiblesses. Il se soucie exclusivement de l’argent, jusqu’à ce qu’il pense qu’il peut avoir une femme, aussi répugnante qu’il le veuille, et il mettra de côté son obsession de l’argent pour ce que nous sommes sûrs ne peut pas durer plus d’une minute ou deux, puis tout de suite à l’argent.

Cette faiblesse n’a pas échappé à Vladimir Poutine, selon Stephanie Grisham dans son nouveau livre « I’ll Take Your Questions Now ».

D’après des extraits dans le New York Times d’un premier exemplaire du livre, Grisham écrit que « au début de la réunion, Fiona Hill s’est penchée et m’a demandé si j’avais remarqué la traductrice de Poutine, qui était une très jolie femme brune aux cheveux longs, un joli visage et une silhouette magnifique. Elle m’a dit qu’elle soupçonnait que la femme avait été sélectionnée par Poutine spécifiquement pour distraire notre président.

Poutine est connu pour faire de telles pièces en tête-à-tête avec des dirigeants étrangers. Lors d’une rencontre avec l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, Poutine a apporté un énorme labrador noir. Merkel a peur des chiens depuis qu’on l’a attaquée en 1995.

Il aurait pu apporter un panier de ces billets de 100 $ groupés en banque, vous savez ceux de 10 000 $ ? Et juste assis une femme en bikini pour jouer avec l’argent, tout les deux parlaient. Bien sûr, la belle femme pourrait également être représentative de ce que Poutine a déjà sur Trump. Certes, il n’est vraiment pas difficile de distraire Trump, du Kentucky Fried Chicken ou un nouveau putter pourrait faire presque aussi bien… non, une femme à chaque fois, à chaque fois.

En fait, Poutine aurait pu amener le même chien et la belle femme et Trump auraient été complètement confus tout au long de la discussion.

Qui plaisante, Trump allait être complètement confus à travers la discussion de toute façon. Poutine est un agent du KGB magistralement formé, Trump est Trump. Il n’a jamais eu de chance.

