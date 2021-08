Fionna & Cake d’Adventure Time ont leur propre spectacle

Alors qu’Adventure Time se termine avec ses quatre spéciales d’une heure sur les terres lointaines, Cartoon Network a annoncé qu’il y avait plus à l’horizon pour les fans d’AT. Cette fois, les héroïnes Fionna et Cake seront à l’honneur avec une nouvelle série de dix épisodes pour HBO Max.

Fionna et Cake sont originaires de l’épisode du même nom de la saison 3 d’Adventure Time, apparaissant comme des versions de Finn et Jake échangées entre les sexes, révélées finalement avoir été inventées par Ice King pour une fan fiction. Le scénario de l’univers alternatif, qui comprenait des versions de genre échangé d’une grande partie de la distribution principale de la série, a été un succès auprès des fans et a été repris dans plusieurs épisodes ultérieurs.

Le dernier épisode de Fionna et Cake de la série principale impliquait que le duo était plus qu’un simple produit de l’imagination du roi des glaces, et il est probable que nous verrons ces questions explorées plus en profondeur dans la nouvelle émission dérivée. Actuellement intitulé Adventure Time: Fionna And Cake, la série a reçu une commande de série de dix épisodes d’une demi-heure par HBO Max.

“Fionna et Cake – avec l’aide de l’ancien roi des glaces, Simon Petrikov – se lancent dans une aventure multivers et un voyage de découverte de soi”, lit-on dans le synopsis de la série. “Pendant ce temps, un nouvel antagoniste puissant déterminé à les traquer et à les effacer de l’existence, se cache dans l’ombre.”