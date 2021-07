Fiorucci lance une série pop-up d’été avec des gouttes et du divertissement – WWD

LONDRES – Fiorucci transforme son produit phare de Brewer Street à partir de jeudi en un pop-up de huit semaines appelé Summer Series pour que ses adeptes se rencontrent et passent du bon temps ensemble après des vagues de blocages dues à la pandémie.

La série proposera des performances hebdomadaires en direct de Jodie Harsh, HYYTS et Josie Man, ainsi que des boissons spritz Aperol et de la restauration du restaurant italien animé Napoli Gang by Big Mamma.

La marque propose également un mélange de sélections de talents émergents tels que Mimi Wade, la marque de vêtements intimes Les Girls Les Boys, Miscreants by Lillie Hand, Tara Khorzad, la marque unisexe Boys Get Sad Too, le projet de dessin collaboratif Sketch Sesh, Reality Eyewear et Sacs à main de marque d’accessoires en perles, ainsi que des pièces personnalisées et recyclées de créateurs de marché comme Mini’s World, The Marcon Court Project, Studio Ell Richie et Becky’s Bazaar.

La marque d’accessoires en perles fabriquée au Ghana Hands Bags et Metacomplex d’Ellie Reeves ont créé des articles exclusifs pour le pop-up.

Simon Backhouse, PDG de Fiorucci, a déclaré : « Depuis la relance de Fiorucci, notre produit phare à Soho a toujours été le cœur battant de notre monde et cette énergie nous a vraiment manqué pendant la pandémie. Nous voulons peindre la ville Fiorucci en rouge et la ramener avec une curiosité agitée.

« La série d’été se concentre sur le soutien, l’inclusion et la communauté – certains partenaires émergent tandis que d’autres sont plus établis, mais tous sont profondément enracinés dans l’action inclusive. L’ensemble du programme est une célébration des brillants, des audacieux et des impliqués – rien n’est sacré chez Fiorucci et tout le monde est invité », a-t-il ajouté.

La série d’été existera également en ligne sur son site Web et sur les réseaux sociaux de Fiorucci.