FIR contre la journaliste Rana Ayyub à Ghaziabad pour ses trois campagnes de financement

Outre les irrégularités présumées, Sankrityayan a également demandé une enquête sur « l’argent étranger » reçu dans le cadre des campagnes de collecte de fonds.

Un FIR a été déposé contre la journaliste Rana Ayyub à Ghaziabad dans l’Uttar Pradesh pour ses campagnes de collecte de fonds pour COVID-19 et les secours aux victimes des inondations à Assam, Bihar et Maharashtra, a rapporté Live Law.

La plainte a été déposée par le cofondateur d’une entreprise, Hindu IT Cell, au poste de police d’Indirapuram. Vikas Sankrityayan a allégué des irrégularités dans trois campagnes de collecte de fonds sur Ketto qu’il attribue à Ayyub – des fonds pour aider les personnes touchées par le COVID en Inde pendant la deuxième vague, des fonds pour les habitants des bidonvilles et les agriculteurs en avril-mai 2020 et des travaux de secours pour l’Assam, le Bihar et Maharashtra en juin-septembre 2020.

Outre les irrégularités présumées, Sankrityayan a également demandé une enquête sur « l’argent étranger » reçu dans le cadre des campagnes de collecte de fonds.

La Hindu IT Cell a allégué qu’Ayyub avait collecté illégalement de l’argent via la plateforme en ligne Ketto « au nom d’une œuvre caritative », ajoutant que le journaliste avait également reçu des fonds étrangers sans l’approbation du gouvernement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.