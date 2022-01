FIR contre le fils aîné de Lalu Yadav, Tej Pratap, pour avoir supprimé des informations sur la propriété dans un affidavit de sondage

La CBDT avait déclaré avoir constaté une « augmentation multiple de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers de Tej Pratap Yadav entre 2015 et 2020 ».

Dans de nouveaux problèmes pour le supremo du RJD et le fils aîné de l’ancien ministre en chef du Bihar, Lalu Yadav, Tej Pratap Yadav, un FIR a été enregistré contre lui pour avoir prétendument caché les détails de sa propriété dans l’affidavit du scrutin déposé lors des élections à l’Assemblée de 2020 dans l’État. Le FIR a été déposé au poste de police de Rosera dans le district de Gopalganj contre le député de Hasanpur.

« Le FIR a été enregistré mercredi au poste de police de Rosera en vertu de l’article 125 (a) de la loi de 1951 sur la représentation du peuple pour avoir caché des détails sur la propriété dans l’affidavit », a déclaré un responsable de la police.

Le FIR a été déposé au nom du parti au pouvoir Janata Dal (United) car le parti avait déposé une plainte contre lui auprès du directeur général des élections du Bihar en novembre 2020. Le parti au pouvoir avait allégué que Tej Pratap Yadav n’avait pas mentionné les détails de ses avoirs. dans l’affidavit. La CE avait alors demandé au CBDT (Conseil central des impôts directs) de mener une enquête sur les allégations du JD(U).

La CBDT aurait déclaré avoir constaté une « augmentation multiple de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers de Tej Pratap Yadav entre 2015 et 2020 ».

La commission électorale avait publié mardi un avis de justification à Tej Pratap pour avoir supprimé des informations sur ses actifs dans l’affidavit et lui avait demandé de répondre dans les trois semaines.

L’année 2021 a été une course de montagnes russes pour Tej Pratap car il a été pratiquement évincé du RJD à la suite d’un désaccord avec le chef de l’État du parti, Jagada Nand Singh. Suite à la dispute, Tej Pratap Yadav a lancé sa propre organisation nommée « Chhatra Janshakti Parishad » en septembre. Cependant, le RJD ne l’a pas officiellement retiré du parti.

