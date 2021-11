Midnight Suns de Marvel est reporté à la fin de 2022, car Firaxis Games a besoin d’un peu plus de temps de développement.

« Nous avons décidé de partager que nous avons pris la décision très difficile de déplacer notre fenêtre de lancement au second semestre 2022 », a déclaré Firaxis sur Twitter. « Nous savons que de nombreux fans attendaient avec impatience de jouer au jeu au printemps prochain, et cette décision n’a pas été prise à la légère. »

Fixaxis a déclaré qu’il souhaitait que les soleils de minuit de Marvel soient aussi bons que possible et que le temps supplémentaire dans la cuisinière proverbiale les aiderait à répondre aux attentes.

« Nous croyons en notre vision créative pour Marvel’s Midnight Suns et voulons rendre justice en proposant une aventure inoubliable se déroulant dans le côté surnaturel de Marvel », explique Firaxis. « Ces mois supplémentaires seront utilisés pour ajouter plus d’histoire, de cinématiques et de finitions globales et seront essentiels pour nous aider à faire de la vision une réalité. »

Nous avons une importante mise à jour de développement à partager avec nos fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD – Les soleils de minuit de Marvel (@midnightsuns) 3 novembre 2021

Il y a une tonne de battage médiatique pour Marvel’s Midnight Suns, d’autant plus que Firaxis est derrière des classiques comme XCOM: Enemy Unknown et Civilization IV. Ainsi, un RPG tactique avec un placage Marvel convient parfaitement à ce studio. Espérons que cela ne finira pas comme Marvel’s Avengers, qui a dû s’excuser pour les consommables payés mardi.

Nous verrons si Marvel’s Midnight Suns s’en sort mieux lorsqu’il sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

