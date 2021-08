Fire-Boltt Talk Smartwatch : compagnon d’entraînement à votre poignet

L’écran 3D HD de Fire-Boltt Talk avec un grand écran en verre incurvé biseauté de 44 mm rend le fonctionnement transparent.

Fire-Boltt est une marque locale de vêtements, de jeux et d’audio qui attire rapidement l’attention des consommateurs avec ses dernières offres – montres intelligentes, écouteurs Bluetooth, écouteurs Bluetooth, écouteurs TWS, haut-parleurs Bluetooth, etc. Elle a maintenant introduit une montre intelligente d’appel Bluetooth, appelée Talk (Rs 4 999), avec historique des appels et fonction de synchronisation des contacts de numérotation rapide. Il est équipé d’une fonction d’appel Bluetooth ; il s’agirait de la première montre intelligente du segment qui permettrait à l’utilisateur de répondre et de passer des appels directement depuis sa montre via Bluetooth lors de ses déplacements.

En plus des appels, les utilisateurs peuvent accéder à leur historique d’appels, synchroniser les contacts de numérotation rapide et accéder à un clavier de numérotation rapide sur la montre intelligente à l’aide de plusieurs fonctionnalités intégrées. L’écran 3D HD de Fire-Boltt Talk avec un grand écran en verre incurvé biseauté de 44 mm rend le fonctionnement transparent.

Avec plusieurs modes sportifs comme la natation, le badminton, la marche, la course, le saut, le football, etc., et un certain nombre de cadrans de montre, la smartwatch peut en outre être un compagnon de musique constant car les utilisateurs peuvent diffuser leur musique préférée via la connectivité Bluetooth. Fire-Boltt Talk offre une batterie robuste qui dure 10 jours en utilisation normale et peut durer au moins cinq jours en mode voix et appel Bluetooth. En mode veille, la batterie durerait 30 jours après une charge complète. La smartwatch est étanche IPX7 et équipée d’un mécanisme de notification intelligent.

C’est une belle montre. Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre comment tout mettre en place, mais croyez-moi, c’est le choix parfait pour la génération féru de technologie.

Prix ​​public estimé : Rs 4 999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.