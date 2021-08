Fire Emblem Style RPG tactique au tour par tour Dark Deity vient de changer en 2022

Image: Jeux de la liberté / Sword & Axe LLC

Les fans de RPG tactique au tour par tour voudront peut-être être à l’affût de Divinité Sombre, développé par Sword and Axe et édité par Freedom Games. La version “très demandée” de la Nintendo Switch a été confirmée cette semaine pour un lancement en 2022.

Le jeu s’inspire apparemment de celui de Nintendo Emblème du feu série et a été hautement salué comme un jeu incontournable pour les fans de ce genre particulier – avec 30 personnages mémorables (et doublés) à commander, plus de 50 classes à débloquer et des centaines d’armes, de sorts et de compétences à libérer sur le champ de bataille.

Et tout comme Fire Emblem, il existe plusieurs chemins d’histoire et paramètres de difficulté à prendre en charge. Cela inclut également un randomiseur intégré et un nouveau système qui réinvente la mort permanente. En voici un peu :

“Au lieu de retirer définitivement les unités du groupe, le système Grave Wounds donne aux unités des pénalités de statistiques permanentes lorsque leur santé atteint zéro pour imiter les blessures physiques ou les cicatrices mentales. Les unités devront s’adapter à leurs blessures et découvrir de nouvelles tactiques pour remporter la victoire. “

