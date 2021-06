Fire Sale : la liste des joueurs du Bayern Munich à vendre cet été

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich va chercher à générer des revenus cet été en vendant quelques-uns de ses prospects autrefois très vantés.

Plus précisément, les Bavarois cherchent à vendre les milieux de terrain Michaël Cuisance et Adrian Fein, ainsi que l’attaquant Joshua Zirkzee. Cuisance (Olympique Marseille), Fein (PSV Eindhoven) et Zirkzee (Parma Calcio 1913) ont tous eu des périodes de prêt infructueuses et ont essentiellement gaspillé des occasions de faire leurs preuves à un niveau de jeu de qualité.

Joshua Zirkzee et Adrian Fein pourraient tous les deux quitter le Bayern Munich cet été.Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Cependant, chacun des trios pourrait intéresser quelqu’un en fonction de son potentiel. Cuisance est créatif avec un pied gauche dynamite, tandis que Zirkzee a la taille et la capacité de marquer pour encourager quelqu’un à prendre un aviateur. Fein, quant à lui, pourrait s’avérer être une trouvaille pour une équipe cherchant à développer un milieu de terrain défensif stable.

Même avec la volonté du Bayern Munich de vendre ces joueurs, il pourrait être difficile de trouver un acheteur qui puisse offrir de la valeur en retour. Il semble que les Bavarois vont devoir se contenter d’offres à prix réduit s’ils veulent décharger le trio.

Cependant, les Bavarois ne se limiteront peut-être pas à vendre des prospects plus jeunes. L’avenir de Corentin Tolisso est également incertain (tel que capturé par @iMiaSanMia). Si le Bayern Munich vendait le Français, le club rechercherait un milieu de terrain robuste et polyvalent pour occuper sa place dans la liste.

De plus, le Bayern Munich serait prêt à renvoyer Bouna Sarr par vente – ou prêt – cet été (tel que capturé par @iMiaSanMia).