Fire TV 4K Max fait ses débuts en tant que nouveau streamer phare d’Amazon

Aujourd’hui, Amazon actualise sa gamme d’offres Fire TV, en proposant un tout nouveau lecteur multimédia en continu aux côtés de téléviseurs complets et plus encore. Avec le Fire TV Stick 4K Max en tête avec la connectivité Wi-Fi 6, il existe également la nouvelle série Fire TV Omni, qui sont toutes disponibles en pré-commande. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Amazon lance le nouveau Fire TV Stick 4K Max

En tête d’affiche de tous les dévoilements d’aujourd’hui, le nouveau Fire TV Stick 4K Max, qui fait ses débuts en tant que lecteur multimédia en streaming désormais phare d’Amazon. Partageant une conception de dongle similaire à ses autres appareils de la gamme, le 4K Max se distingue par des fonctionnalités améliorées. L’un des points forts de cette fois-ci est la nouvelle inclusion du Wi-Fi 6. Amazon note en particulier qu’il s’agit d’une fonctionnalité que vous ne trouverez pas sur les streamers de moins de 179 $, ce qui est bien sûr un jab direct sur la dernière Apple TV 4K.

Outre une connectivité améliorée, vous envisagez également la même chose en termes de télécommande vocale Alexa d’Amazon, avec des boutons de service de streaming de marque pour Disney +, Netflix, Hulu et Prime Video. Sinon, vous recherchez un GPU amélioré pour tirer pleinement parti d’Amazon Luna en plus de la lecture 4K HDR avec prise en charge de Dolby Atmos.

L’expédition est prévue pour le 7 octobre, vous pouvez désormais pré-commander le Fire TV Stick 4K Max sur Amazon. Il entre avec un 54,99 $ point de prix, ce qui en fait le plus cher de la gamme Fire TV Stick.

De nouveaux modèles Fire TV Edition également

En plus d’Amazon qui a choisi de lancer le nouveau lecteur multimédia en continu, la gamme Fire TV Edition reçoit également un peu d’amour. La série Amazon Fire TV Omni, qui arrive avec cinq modèles différents. Commençant à 43 pouces et grimpant jusqu’à un panneau massif de 75 pouces, ce nouveau téléviseur vante un panneau 4K HDR 10 qui est complété par toutes les fonctionnalités habituelles de Fire TV.

L’un des points forts, à côté de son design élégant, est l’accès mains libres à Alexa pour changer de chaîne, régler le volume, etc. Vous envisagez également trois entrées HDMI, Dolby Cision et des contrôles de confidentialité intégrés.

Ceux-ci seront tous mis en ligne le 27 octobre et feront leurs débuts à un 409,99 $ point de prix et monter à partir de là. Vous pouvez actuellement pré-commander toutes les nouvelles versions de la série Fire TV Omni maintenant sur Amazon.

Pour compléter la série Omni de calibre plus phare, il existe désormais également la gamme Fire TV 4. Ceux-ci commencent à 43 pouces et vont jusqu’à des panneaux de 55 pouces, avec des panneaux 4K et la même fonctionnalité intelligente. La principale différence ici est l’absence d’Alexa mains libres, bien que le design ne soit certainement pas aussi élégant non plus. À partir de 369,99 $, vous pouvez les précommander dès maintenant avant leur lancement le 27 octobre.

En plus des nouvelles mises à niveau du cinéma maison en interne, Amazon poursuit son partenariat avec d’autres fabricants. Pioneer propose désormais une offre 4K actualisée de 43 pouces avec l’ensemble de fonctionnalités Fire TV habituel. Celui-ci vous fera reculer 369,99 $ et est maintenant disponible à l’achat.

Prise de 9to5Toys

Amazon a déjà fait certaines des meilleures offres du marché en matière de lecteurs multimédias en streaming, et maintenant ses dernières versions le livrent certainement à nouveau. Le Fire TV Stick 4K Max sera facilement un incontournable pour ceux qui cherchent à intégrer le système d’exploitation populaire à leurs téléviseurs, tandis que les nouveaux téléviseurs eux-mêmes cherchent à offrir des incitations supplémentaires à ceux qui achètent un tout nouvel écran de cinéma maison.

