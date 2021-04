Fire TV Stick 4K est au même prix que le Fire Stick moins cher maintenant, mais la vente d’Amazon se termine bientôt – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon a organisé une énorme vente le mois dernier qui a réduit les prix de tous ses appareils Fire TV les plus populaires, mais ces offres ont disparu depuis longtemps et les remises sur Fire TV ont été rares au cours du mois dernier. Cela a changé la semaine dernière, cependant, lorsque l’un des appareils Fire TV les plus populaires que vous pouvez obtenir est mis en vente avec une réduction surprise. Cette formidable offre Amazon laisse tomber la prime de 50 $ Fire TV Stick 4K à 39,99 $, ce qui le rend disponible au même prix exact que le Fire TV Stick d’entrée de gamme d’Amazon – pourquoi acheter le modèle de base lorsque vous pouvez mettre à niveau gratuitement? A noter également, d’Amazon Fire TV Blaster qui vous permet de contrôler votre téléviseur avec Alexa vient d’être réduit à son prix le plus bas de tous les temps.

Ce sont deux offres fantastiques dont beaucoup de nos lecteurs ont déjà profité. Malheureusement, il y a de fortes chances qu’ils disparaissent tous les deux aujourd’hui ou au cours du week-end, c’est peut-être votre dernière chance de participer à l’action.

Le début de 2021 a été énorme pour les offres d’appareils Amazon. En fait, c’était à peu près Prime Day en ce qui concerne les offres d’appareils Amazon. Presque tous les produits matériels de marque Amazon populaires que la société fabrique ont été mis en vente, des Kindles aux tablettes en passant par les sonnettes Ring, les haut-parleurs intelligents Echo, etc. Inutile de dire que tous les appareils Fire TV les plus populaires de la société ont également été réduits. Malheureusement, la plupart de ces bonnes affaires ont disparu le mois dernier, ce qui signifie que vous avez manqué si vous n’en avez pas profité la semaine dernière.

Ne vous inquiétez pas cependant, car nous avons de bonnes nouvelles: une vente surprise a eu lieu cette semaine et vous offre deux excellentes opportunités d’économiser sur les appareils Fire TV.

L’offre la plus chaude est le 50 $ Fire TV Stick 4K qui est disponible dès maintenant pour 39,99 $. Cela signifie que le dongle multimédia en continu le plus puissant d’Amazon est en vente au même prix que le Fire TV Stick d’entrée de gamme, et vous devriez être fou pour acheter le modèle FHD lorsque vous pouvez passer à 4K gratuitement. Ensuite, en plus de cela, le Fire TV Blaster appareil compagnon qui vous permet de contrôler votre téléviseur et votre barre de son avec Alexa vient de tomber à son prix le plus bas jamais atteint. Dépêchez-vous et vous pouvez en acheter un aujourd’hui pour seulement 19,99 $.

Encore une fois, ces deux accords prendront probablement fin dans les prochains jours, donc c’est maintenant ou jamais.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluto, IMDB TV et plus encore. Lancez et contrôlez le contenu avec la télécommande vocale Alexa. Profitez d’une image brillante avec l’accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +. Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Fire TV Blaster

Nécessite Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote, Fire TV Stick 4K ou Fire TV (3e génération) et tout haut-parleur ou écran intelligent Echo. «Alexa, allume le téléviseur. – Fire TV Blaster vous permet d’utiliser votre voix pour allumer ou éteindre facilement votre téléviseur, même de l’autre côté de la pièce. ‘Alexa, monte le volume sur la barre de son.’ – Augmentez le volume ou désactivez le son de votre téléviseur ou de votre barre de son compatible. «Alexa, passe à HDMI1.» – Accédez à votre contenu plus rapidement en utilisant votre voix pour basculer entre les entrées HDMI de vos téléviseurs compatibles. Vous pouvez également passer facilement au câble ou au satellite. Dites simplement « Alexa, passez au câble / satellite ».

