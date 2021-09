Fire TV Stick 4K Max : Amazon ajoute un processeur plus rapide et la prise en charge du Wi-Fi 6 à sa populaire clé de streaming

Le prix de Fire TV Stick 4K Max India est de Rs 6 499.

Amazon lance aujourd’hui un nouveau modèle Fire TV Stick 4K en Inde avec un processeur plus rapide et une prise en charge Wi-Fi 6. Le nouveau modèle, appelé Fire TV Stick 4K Max, est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui sur le site Web d’Amazon India et les kiosques Amazon dans certains centres commerciaux. Il commencera à être expédié à partir du 7 octobre. Le prix du Fire TV Stick 4K Max India est de Rs 6 499. Le Fire TV Stick 4K standard pour le contexte se vend à Rs 5 999.

La grande nouveauté est le nouveau système sur puce MediaTek MT8696 qui rend le Fire TV Stick 4K Max jusqu’à 40% plus rapide que le Fire TV Stick 4K. Le chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6 accompagne le SoC, qui prend en charge le Wi-Fi 6, apportant un degré de pérennité au Fire TV Stick.

Le reste du matériel reste tel quel comme le Fire TV Stick 4K, ce qui signifie qu’il peut également diffuser en 4K Ultra HD avec prise en charge des normes Dolby Vision, HDR, HDR10+ et même du contenu audio Dolby Atmos. Amazon inclura la télécommande vocale Alexa de troisième génération dans la boîte, une mise à niveau par rapport à ce que vous obtenez avec le Fire TV Stick 4K.

Dans une déclaration préparée, le directeur d’Amazon Devices India, Parag Gupta, a déclaré qu’il y a aujourd’hui des ” millions ” d’utilisateurs actifs de Fire TV en Inde et qu’avec Fire TV Stick 4K Max, la société a ” pris le lecteur multimédia en continu le plus vendu et l’a fait encore mieux avec une expérience plus rapide et la dernière connectivité qui offre une diffusion continue sans ralentir votre Wi-Fi domestique.

Amazon a récemment lancé le Fire TV Cube de deuxième génération en Inde au prix de Rs 12 999. Le Fire TV Cube est essentiellement en partie un lecteur multimédia en continu, en partie un haut-parleur intelligent Alexa et en partie une télécommande universelle pour contrôler d’autres appareils.

Il peut diffuser du contenu 4K, 1080p et 720p jusqu’à 60 images par seconde (fps) et prend en charge les codecs HDR populaires, y compris Dolby Vision, et il peut également faire Dolby Atmos. Le Fire TV Cube est également livré avec une commande vocale en champ lointain utilisant huit microphones et la possibilité de contrôler des appareils compatibles IR, notamment des téléviseurs, des barres de son, des décodeurs câble et satellite.

