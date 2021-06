Fire TV Stick, Fire TV Cube, et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day 2021 est presque là, et bien qu’il y aura de nombreuses offres sur toutes sortes de produits, il n’y a peut-être pas de meilleures offres que celles sur les propres produits d’Amazon. En d’autres termes, si vous recherchez les meilleures offres Prime Day Fire TV, vous êtes au bon endroit.

Le Fire TV est le système d’exploitation Smart TV d’Amazon, qui s’intègre à d’autres produits Amazon et prend en charge les services de streaming tels que Netflix, Hulu, Disney+ et, bien sûr, Amazon Prime Video. La plate-forme intègre également des fonctionnalités telles qu’Alexa, que vous pouvez utiliser pour accéder et contrôler le contenu de votre téléviseur, rechercher des informations sur le Web et contrôler vos appareils domestiques intelligents. Amazon appelle également les appareils qui exécutent ce logiciel des appareils « Fire TV ». Par exemple, il y a le Fire TV Stick.

Bien sûr, le Prime Day, il y a aussi d’autres offres à considérer. Vous recherchez de bonnes offres Apple Prime Day ? Ou que diriez-vous des meilleures offres de casque Prime Day? Ou, les offres d’appareils Prime Day Amazon ? Quoi que vous cherchiez, nous avons ce qu’il vous faut.

Si vous recherchez les meilleures offres Prime Day Fire TV, lisez la suite.

Meilleures offres Prime Day Fire TV

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre l’événement Prime Day pour profiter des offres. En fait, il existe de superbes offres Prime Day Fire TV que vous pouvez exploiter dès maintenant. Voici les meilleures offres Prime Day Fire TV que nous avons pu trouver jusqu’à présent.

Amazon Fire TV Stick 4K

le Clé Amazon Fire TV est un excellent moyen d’obtenir le système d’exploitation Smart TV d’Amazon sur votre téléviseur sans aucun problème. Il fonctionne parfaitement avec n’importe quel téléviseur 4K, est livré avec une télécommande très facile à utiliser et intègre Alexa. Sans parler du fait que c’est relativement peu coûteux.

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | Dolby Vision | Version 2018 Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Téléviseur 4K Insignia de 43 pouces

Vous préférez simplement acheter un nouveau téléviseur avec Fire TV intégré ? Cette Téléviseur Insignia de 43 pouces peut être la voie à suivre. Le téléviseur offre une résolution 4K, une prise en charge de toutes vos applications de streaming préférées et de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes.

Insignia NS-43DF710NA21 43 pouces Smart 4K UHD – Fire TV, sortie 2020 Prix: 319,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Téléviseur Toshiba 50 pouces 4K

Vous voulez un téléviseur un peu plus grand que 43 pouces ? le Téléviseur Toshiba 50 pouces Fire est une excellente voie à suivre. Ce téléviseur améliore la qualité d’image grâce à la prise en charge de Dolby Vision, ce qui signifie que vous obtiendrez des images colorées et nettes, peu importe ce que vous regardez. Le téléviseur offre également un design relativement élégant qui devrait l’aider à bien paraître dans n’importe quel salon.

Toshiba 50LF621U21 50 pouces Smart 4K UHD avec Dolby Vision – Fire TV, sortie 2020 Prix: 429,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Téléviseur 24 pouces Insignia

Peut-être que vous voulez juste un téléviseur intelligent pour le moins cher possible. Dans ce cas, le Téléviseur intelligent Insignia de 24 pouces est la voie à suivre. Ce téléviseur est assez petit et n’a qu’une résolution de 720p, mais pour certains, il en offrira plus que suffisant – en plus, il dispose toujours du système d’exploitation Fire TV et de la prise en charge d’Alexa.

Insignia NS-24DF310NA21 Téléviseur intelligent HD 720p de 24 pouces – Fire TV Prix:169,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Quand est le Prime Day 2021?

Cette année, le Prime Day se déroulera sur deux jours, pas un. L’événement Amazon Prime Day aura lieu les 21 et 22 juin, ce qui signifie que si vous ne trouvez pas l’offre parfaite le premier jour, vous aurez toujours une chance d’en trouver un le deuxième jour. Nous nous attendons à ce que les offres soient différentes entre les deux jours, alors revenez souvent pendant l’événement.

Quelles sont les offres Prime Day Fire TV attendues?

Nous attendons des accords sur la plupart des Les appareils Fire TV d’Amazon. Cela signifie que si vous recherchez une clé de streaming ou un tout nouveau téléviseur avec le système d’exploitation Fire TV installé, il devrait y avoir quelque chose pour vous.

Amazon propose quelques appareils Fire TV différents qui ne sont pas des téléviseurs complets. Le plus populaire est peut-être le Fire TV Stick 4K, qui en est actuellement à sa troisième génération. Outre les Fire TV Sticks de la génération précédente, il existe également le Fire TV Cube, qui est un peu comme un Fire TV et Écho d’Amazon roulé en un.

Ensuite, il y a les vrais téléviseurs. De nombreuses entreprises construisent des téléviseurs avec le système d’exploitation Fire TV intégré, donc si vous aimez vraiment Fire TV, vous n’aurez pas nécessairement besoin de faire face à des périphériques de streaming externes si vous ne le souhaitez pas.

